7 razões para ver Mulher-Hulk: Defensora de Heróis no Disney+

O final de Mulher-Hulk, da Marvel Studios, chegou ao Disney+. Descubra por que você não pode perder a produção. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O que acontece ao se combinar uma história sobre advogados com a Marvel Studios? A resposta é Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, série de comédia do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), já totalmente disponível no Disney+.

Veja abaixo sete motivos para mergulhar na história de Jennifer Walters (Tatiana Maslany).







1. Um acidente que apresenta a Mulher-Hulk

Na nova história da Marvel Studios, Walters adquire seus poderes após um acidente de carrocom Bruce Banner (Mark Ruffalo).

Em seguida, Bruce inicia Jennifer no caminho dos super-heróis, explicando a ela as responsabilidades e implicações de sua transformação em Mulher-Hulk – desencadeada pela raiva e pelo medo.







2. Mulher-Hulk e uma amizade incondicional

Jennifer Walters não está sozinha com seus poderes e problemas no tribunal. A advogada tem ao seu lado dois amigos incondicionais capazes de fazer qualquer coisa por ela.

De um lado está Pug (Josh Segarra), colega de escritório, e do outro, Nikki (Ginger Gonzaga), melhor amiga na vida e no trabalho. Engraçada, sarcástica e corajosa, Nikki é a aliada perfeita e com uma capacidade única de aliviar a carga quando as coisas ficam muito dramáticas.







3. Titania: a vilã perfeita para Mulher-Hulk

Jameela Jamil encarna perfeitamente a vilã Titânia em Mulher-Hulk. Apesar de sua super força, sua arma parece ser outra: a humilhação. Existe algo mais assustador para Walters?

Titania não só conseguiu se apropriar comercialmente da marca "Mulher-Hulk", como também está disposta a fazer qualquer coisa para esmagar a rival nas redes sociais, no tribunal e fora dele.







4. A participação única de Mark Ruffalo

Bruce Banner aparece em Mulher-Hulk por meio da atuação de Mark Ruffalo, que dá vida ao icônico gigante verde desde Os Vingadores (2012).

Embora Ruffalo tenha encarnado Bruce Banner/Hulk muito bem por uma década, nos bastidores ele mostrou que ainda mantém entusiasmo e curiosidade para aprender mais sobre seu personagem.







5. A presença de um feiticeiro especial e mestre das Artes Místicas

Como Wong (Benedict Wong) e Mulher-Hulk se cruzam nesta história? Simples? Enquanto lida com sua nova identidade, a advogada traz o Mago Supremo para testemunhar no tribunal.

A introdução de Wong faz referência direta àquela cena de luta com o Abominável em Shang-Chi e Lenda dos Dez Anéis.







6. A quebra da quarta parede

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis não apenas esmaga o UCM com elementos cômicos únicos e um tom fresco e dinâmico, mas também é marcado pela quebra da quarta parede.

Na série, a protagonista fala para a câmera compartilhando piadas e reflexões diretamente com o público.







7. A presença de um advogado icônico no tribunal

Mulher-Hulk trouxe o que os fãs esperavam desde a divulgação de seu trailer: a chegada de Matt Murdock na vida de Jennifer Walters.

Com o ator Charlie Cox reprisando o amado personagem depois de estrelar a série original da Marvel Studios – Demolidor – ele impressionou a todos com a química que teve com Walters.

Veja e reveja todos os episódios de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!