As 7 referências do final de Obi-Wan Kenobi aos filmes de Star Wars

Veja algumas das principais homenagens que o episódio final desta história derivada de Star Wars deixou. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



O episódio final de Obi-Wan Kenobi emocionou o público, e tocou especialmente aqueles fãs que acompanham de perto cada lançamento desse universo criado por George Lucas.

Isso porque, o episódio 6 desta minissérie — inteiramente disponível no Disney+ — chegou repleto de referências e homenagens aos filmes da franquia Star Wars. A seguir, é possível conferir as principais:







Referências do final de Obi-Wan Kenobi: a Star Destroyer





No episódio final, a espaçonave que marcou a mente de quem assistiu à trilogia clássica, enfim, fez sua triunfante aparição. Trata-se da Star Destroyer, a nave de Darth Vader.







Referências do final de Obi-Wan Kenobi: o diálogo entre Obi-Wan e Darth Vader







O Jedi (Ewan McGregor) e o Lorde Sith (Hayden Christensen) trocam algumas palavras no planeta inóspito em que estão antes de se enfrentarem. Pois o diálogo é praticamente idêntico ao de Kenobi e Anakin Skywalker no final de Star Wars Episódio III - A Vingança dos Sith, quando os dois estão prestes a se enfrentar em Mustafar, o planeta em chamas.







Referências do final de Obi-Wan Kenobi: a pose de batalha





Alguns dos momentos mais aguardados por quem assistiu à série foram os embates entre Darth Vader e Obi-Wan Kenobi. E o confronto do episódio final não deixou por menos.

Logo no começo, o público pode ver Kenobi assumir sua pose icônica pré-batalha. É a mesma que ele fez pela primeira vez no Episódio III - A Vingança dos Sith.

É também neste final que o Mestre Jedi assume a mesma posição que a versão interpretada por Alec Guinness em Star Wars Episódio IV - Uma Nova Esperança faz antes de enfrentar, pela última vez, o Lord Sith.







Referências do final de Obi-Wan Kenobi: o capacete danificado de Darth Vader





Essa é uma referência que quem acompanhou a animação Star Wars: Rebels com certeza não deixou passar. Durante a luta de sabres de luz, Obi-Wan danifica o capacete de Vader, de forma muito similar à maneira como Ashoka fez em Rebels.







Referências do final de Obi-Wan Kenobi: os mestres do bem e do mal





Dois importantes e saudosos personagens — e seus intérpretes originais — fizeram aparições surpresa no episódio final da minissérie. Um deles foi o vilão Imperador Palpatine (Ian McDiarmid), que surgiu como um holograma, questionando a força de Vader. E o outro foi o espectro de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), que surgiu para Kenobi para falar que sempre esteve ao lado de seu aprendiz.

O Imperador Palpatine aparece pela primeira vez em Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca, também como um holograma. E Qui-Gon Jinn tem sua primeira aparição em Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma.







Referências do final de Obi-Wan Kenobi: o Jedi usa o traje das HQs





Nos minutos finais do episódio, Kenobi aparece utilizando uma vestimenta diferente das que usava até então. Pois a túnica clara, com mochila e óculos de proteção, fazem uma referência direta às história em quadrinhos de Star Wars, mais precisamente “Star Wars (2015)” #5. Nesta revista, Ben Kenobi ainda está em Tatooine e tenta se aproximar de um bastante jovem Luke Skywalker.







Referências do final de Obi-Wan Kenobi: “Hello there!”





A última frase dita na série também é uma das mais significativas para os fãs. Ao se aproximar do pequeno Luke (Grant Feely), Obi-Wan diz para ele “Hello there!” (ou “Olá você”, em português). Essa frase foi a primeira fala do personagem no Episódio IV - Uma Nova Esperança.

Mas foi no Episódio III - A Vingança dos Sith que a frase se tornou popular, quando Kenobi surpreende o General Grievous (voz de Matthew Wood) e também fala “Hello there!”.

Não deixe de assistir à série Obi-Wan Kenobi e todos os filmes, séries e animações do fantástico universo de Star Wars, tudo com exclusividade no Disney+. Acompanhe também todas as novidades e curiosidades sobre estas e outras produções no site da Disney Brasil.