As 8 atrações mais populares do Animal Kingdom

Os Parques da Disney apresentam experiências maravilhosas acompanhadas de animais fantásticos e personagens de filmes amados pelo público.

Mergulhe na vida dos animais e sua natureza com as atrações mais populares do Animal Kingdom dos parques da Disney. Dinossauros, gorilas e até o lendário Homem das Neves... Cada uma dessas experiências transporta o visitante para universos inimagináveis.

Descubra mais detalhes abaixo:

Animal Kingdom: as 8 atrações mais populares







DINOSAUR: um paleontólogo recruta o visitante para uma missão secreta a bordo de uma van para trazer um dinossauro de volta ao presente. Só há um problema: um meteoro gigante está a caminho da Terra e a missão precisa ser cumprida antes.

Discovery Island Trails: o público precisa atravessar trilhas, passarelas de madeira e túneis em uma caminhada autoguiada sob uma grande árvore. Ao longo do caminho, é possível ver criaturas cativantes de observatórios estrategicamente posicionados em meio a árvores e plantas.

Expedição ao Everest: o visitante é convidado a caminhar por uma vila tibetana na base do Monte Everest e embarcar em um trem que o levará ao “topo do mundo”. Cuidado: há um boato de que o Abominável Homem das Neves vive nas profundezas da montanha.

Gorilla Falls Exploration Trail: a atração possibilita andar pelas trilhas da floresta de Pangani, encontrando animais africanos a cada passo e enfrentando uma tropa de gorilas da planície ocidental em um grande gramado.







It's Tough to be a Bug!: o público é convidado a se sentar em um teatro na base da Árvore da Vida e colocar um par de óculos com visão de inseto para assistir a um maravilhoso filme 3D e show ao vivo apresentado por Flik, ​​​​a adorável formiga de Vida de Inseto. É o momento de aprender como os insetos sobrevivem na natureza.

Kilimanjaro Safaris: uma exploração pela Harambe Wildlife Reserve, lar de 34 espécies que vivem ao ar livre, florestas sombrias e pântanos densos. O veículo de safári é conduzido por um guia especializado que o ajuda a identificar os animais e compartilha informações fascinantes sobre a vida selvagem durante uma notável expedição de 18 minutos.

Maharajah Jungle Trek: caminhos elevados, uma selva sinuosa e até cachoeiras estão na trilha desta atração. Uma casa de pássaros onde mais de 50 espécies voam livremente encanta o público com as canções das aves.







Na'vi River Journey: este rio misterioso conduz todos por uma série de cavernas até chegar a uma floresta bioluminescente repleta de vida, onde o visitante se junta ao lendário Na'vi Shaman of Songs, que demonstrará sua profunda conexão com a força de vida de Pandora.