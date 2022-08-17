Cancel
Novidades Disney+

As 9 músicas da Disney que marcaram a vida de quem nasceu nos anos 1990

17 de agosto de 2022
17 de agosto de 2022

Se você tem boas lembranças de filmes de animação como A Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão ou Mulan, este top 9 músicas é ideal para você.


Os grandes clássicos animados da Disney não são apenas lembrados por suas histórias incríveis (que sempre podem ser revisitadas no Disney+), mas também pela trilha sonora que acompanha os personagens.

Cantores consagrados como Céline Dion, Christina Aguilera, Elton John e Phil Collins emprestaram suas vozes a canções memoráveis ​​que ainda ressoam nos ouvidos do público. No Brasil, há músicas cantadas por Ed Motta, Daniela Mercury e até Ricky Martin, que cantou uma versão em português em Hércules.

 A Bela e  Fera, Aladdin, O Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan e Tarzan são alguns dos longas-metragens que estão nesse top 9 de músicas da Disney que marcaram quem nasceu nos anos 1990.

A Pequena Sereia

“Aqui no Mar” de A Pequena Sereia (1989)

Interpretada originalmente por Samuel E. Wright, “Under the Sea”, foi composta por Alan Menken e Howard Ashman. No Brasil, André Filho cantou  e dublou o personagem caranguejo Sebastião, que é quem “canta” no filme.

“Beauty and the Beast” de A Bela e a Fera (1991)

Foi interpretada em inglês por Céline Dion e Peabo Bryson. Composta por Alan Menken e Howard Ashman.

Aladdin

“Um Mundo Ideal” de Aladdin (1992)

A Whole New World” foi cantada originalmente por Peabo Bryson e Regina Belle. Essa música e toda a trilha foi composta por Alan Menken e Tim Rice. No Brasil, a música ganhou a voz de Marcelo Coutinho e Anna Paula Tribucy.

“Um Dia” de O Corcunda de Notre Dame (1996)

Conhecida originalmente em inglês como “Someday” e cantada por All-4-One. No Brasil, ganhou uma versão interpretada pelo cantor Ed Motta.  

O Rei Leão

“Hakuna Matata” de O Rei Leão (1994)

Interpretada por Ernie Sabella, Jason Weaver, Joseph Williams e Nathan Lane. O famoso hit “Hakuna Matata” foi composto por Elton John e Tim Rice

“Cores do Vento” de Pocahontas (1995)

A premiada música “Colors of the Wind” foi cantada originalmente em inglês por Judy Kuhn e também por Vanessa  Williams. Em português, ganhou a voz da cantora baiana Daniela Mercury.

“Go the Distance” de Hércules (1997)

Interpretada por Michael Bolton, foi composta por Alan Menken. O cantor porto riquenho Ricky Martin fez uma versão em espanhol e também em português, que se chama “Já não há distância”. 

Mulan

“Reflection” de Mulan (1998)

A famosa música foi interpretada pela cantora pop Christina Aguilera. Composta por David Zippel e Matthew Wilder.

“Two Worlds” de Tarzan (1999)

Toda a trilha de Tarzan foi criada por Phil Collins, que também canta essa música. No Brasil, ela se chama “Dois Mundos” e foi interpretada por Ed Motta.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set