As 9 músicas da Disney que marcaram a vida de quem nasceu nos anos 1990

Se você tem boas lembranças de filmes de animação como A Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão ou Mulan, este top 9 músicas é ideal para você.



Os grandes clássicos animados da Disney não são apenas lembrados por suas histórias incríveis (que sempre podem ser revisitadas no Disney+), mas também pela trilha sonora que acompanha os personagens.

Cantores consagrados como Céline Dion, Christina Aguilera, Elton John e Phil Collins emprestaram suas vozes a canções memoráveis ​​que ainda ressoam nos ouvidos do público. No Brasil, há músicas cantadas por Ed Motta, Daniela Mercury e até Ricky Martin, que cantou uma versão em português em Hércules.

A Bela e Fera, Aladdin, O Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan e Tarzan são alguns dos longas-metragens que estão nesse top 9 de músicas da Disney que marcaram quem nasceu nos anos 1990.

“Aqui no Mar” de A Pequena Sereia (1989)

Interpretada originalmente por Samuel E. Wright, “Under the Sea”, foi composta por Alan Menken e Howard Ashman. No Brasil, André Filho cantou e dublou o personagem caranguejo Sebastião, que é quem “canta” no filme.

“Beauty and the Beast” de A Bela e a Fera (1991)

Foi interpretada em inglês por Céline Dion e Peabo Bryson. Composta por Alan Menken e Howard Ashman.

“Um Mundo Ideal” de Aladdin (1992)

“A Whole New World” foi cantada originalmente por Peabo Bryson e Regina Belle. Essa música e toda a trilha foi composta por Alan Menken e Tim Rice. No Brasil, a música ganhou a voz de Marcelo Coutinho e Anna Paula Tribucy.

“Um Dia” de O Corcunda de Notre Dame (1996)

Conhecida originalmente em inglês como “Someday” e cantada por All-4-One. No Brasil, ganhou uma versão interpretada pelo cantor Ed Motta.

“Hakuna Matata” de O Rei Leão (1994)

Interpretada por Ernie Sabella, Jason Weaver, Joseph Williams e Nathan Lane. O famoso hit “Hakuna Matata” foi composto por Elton John e Tim Rice.

“Cores do Vento” de Pocahontas (1995)

A premiada música “Colors of the Wind” foi cantada originalmente em inglês por Judy Kuhn e também por Vanessa Williams. Em português, ganhou a voz da cantora baiana Daniela Mercury.

“Go the Distance” de Hércules (1997)

Interpretada por Michael Bolton, foi composta por Alan Menken. O cantor porto riquenho Ricky Martin fez uma versão em espanhol e também em português, que se chama “Já não há distância”.

“Reflection” de Mulan (1998)

A famosa música foi interpretada pela cantora pop Christina Aguilera. Composta por David Zippel e Matthew Wilder.

“Two Worlds” de Tarzan (1999)

Toda a trilha de Tarzan foi criada por Phil Collins, que também canta essa música. No Brasil, ela se chama “Dois Mundos” e foi interpretada por Ed Motta.