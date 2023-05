As Crônicas de Nárnia: em que ordem ver os filmes da saga

Saiba a ordem exata para acompanhar a trajetória dos personagens no incrível mundo de Nárnia!



Quatro irmãos, um guarda-roupa mágico, um mundo até então desconhecido, uma feiticeira cruel. A saga As Crônicas de Nárnia encantou o mundo com uma história fascinante adaptada dos livros do escritor C.S. Lewis e tem todos os seus filmes disponíveis no Disney+.

Muita gente pode ficar confusa sobre qual a ordem para ver os filmes. Se é o seu caso, confira a explicação abaixo!

Qual a ordem para ver os filmes de As Crônicas de Nárnia

Para assistir aos filmes na ordem cronológica dos acontecimentos da história, basta seguir a data de lançamento de cada um dos longa-metragens, começando por:

1. As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa

Lucy (Georgie Henley), Edmund (Skandar Keynes), Susan (Anna Popplewell) e Peter (William Moseley) entram em um guarda-roupa mágico e descobrem o mundo de Nárnia. Trata-se de uma terra que, antes pacífica, foi transformada em inverno eterno pela malvada Feiticeira Branca (Tilda Swinton).

Guiados pelo leão Aslan (voz de Liam Neeson), os jovens personagens empreendem uma batalha épica para livrar Nárnia da tirania da Feiticeira Branca.

As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi lançado em 2005, sendo o primeiro da saga.

2. As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian

Em As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (2008), os protagonistas do primeiro filme retornam a Nárnia um ano após a primeira aventura e descobrem que 1.300 anos narnianos se passaram.

Com um rei mau (Sergio Castellitto) no trono, eles precisam trabalhar novamente ao lado de Aslan para trazer o Príncipe Caspian (Ben Barnes) do exílio e devolver a paz e a glória à terra encantada.

3. As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada

Depois de retornarem novamente a Nárnia e se juntarem ao Príncipe Caspian em uma viagem no barco conhecido como Peregrino da Alvorada, Lucy, Edmund e seu primo Eustáquio (Will Poulter) encontram criaturas do mar, dragões e um grupo de guerreiros perdidos.

Lançado em 2010, As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada traz mais uma aventura inesquecível ambientada após os dois primeiros filmes.