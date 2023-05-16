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As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian completa 15 anos! Confira as 4 curiosidades sobre o filme

16 de maio de 2023
16 de maio de 2023

Adaptado da obra do escritor C.S. Lewis, o filme As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian foi lançado em 2008. Saiba mais sobre a produção!


O filme As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (2008) completa 15 anos de lançamento em 2023 e está disponível para ser visto e revisto à vontade no Disney+.

O longa é o segundo filme da famosa saga As Crônicas de Nárnia e traz  Lucy (Georgie Henley), Edmund (Skandar Keynes), Susan (Anna Popplewell) e Peter (William Moseley) em uma nova aventura. 

Ao lado do Príncipe Caspian (Ben Barnes), eles enfrentam o malvado rei Miraz (Sergio Castellitto) para trazer de volta a paz e a glória a Nárnia

No marco do aniversário de 15 anos do filme, confira quatro curiosidades sobre o longa-metragem.

As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian

1.Dois atores de As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian também aparecem no Universo Cinematográfico Marvel 


Se você é fã da Marvel e for assistir a As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian, é bem provável que reconheça dois rostos em especial.

A atriz Tilda Swinton, que aparece brevemente como a vilã Feiticeira Branca, interpretou a Anciã em Doutor Estranho (2016) e em Vingadores: Ultimato (2019).

Já o ator Peter Dinklage, que vive Trumpkin no filme, foi o intérprete de Eitri em Vingadores: Guerra Infinita (2018), o personagem que criou a Manopla do Infinito usada por Thanos (Josh Brolin).

2. O compositor de As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian dubla um esquilo


É comum que, em filmes, profissionais ocupem mais de uma função: um cineasta dirigindo e atuando, por exemplo.

Em As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian, o compositor Harry Gregson-Williams é o responsável pela trilha sonora e, ao mesmo tempo, dubla o esquilo Pattertwig, como revelado nos créditos finais. 

As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian

3. O enteado do escritor C.S. Lewis participou da produção do filme


Douglas Gresham aparece nos créditos iniciais do filme como co-produtor. O nome pode passar batido pelos espectadores, mas a sua presença tem um valor especial. 

Segundo o jornal britânico The Guardian, ele é enteado de C.S. Lewis, autor cuja obra literária serviu de base para as adaptações cinematográficas de As Crônicas de Nárnia.

4. As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian foi filmado em diferentes países


Todos os filmes da saga As Crônicas de Nárnia têm cenários grandiosos e, em Príncipe Caspian, não foi diferente.

De acordo com o The Official Disney Fan Club, o longa-metragem foi filmado em locações na Nova Zelândia, na República Tcheca, na Polônia e na Eslovênia.

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