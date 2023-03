As estreias do Disney+ que você não pode perder em janeiro de 2023

Séries, filmes e especiais chegam ao serviço de streaming nas primeiras semanas do ano. Não perca as novidades!

O primeiro mês de 2023 chega repleto de novos e imperdíveis conteúdos que chegam ao catálogo do Disney+. São diversos filmes, séries e especiais que estarão disponíveis no serviço de streaming a partir de 4 de janeiro.



Veja quais são os principais lançamentos de janeiro do Disney+:

Os filmes que estreiam no Disney+ em janeiro





6 de janeiro





Se Estas Paredes Cantassem

O foco do filme documentário Se Estas Paredes Cantassem é o estúdio Abbey Road em Londres (Inglaterra), que por mais de 90 anos, foi o centro da indústria da música mundial.

Neste registro pessoal de memórias e descobertas, Mary McCartney (que é fotógrafa e filha do cantor e ex-Beatle Paul McCartney) nos guia por nove décadas para ver e experimentar a magia criativa que faz de Abbey Road o estúdio musical mais famoso e duradouro do mundo.





13 de janeiro





The Territory / O Território

Este filme documentário produzido pela National Geographic mostra a luta dos indígenas Uru-eu-wau-wau contra o desmatamento da Amazônia brasileira. O longa, que teve a produção do cineasta Darren Aronofsky, oferece um olhar imersivo na luta dos povos indígenas com uma cinematografia inspiradora da paisagem de tirar o fôlego.

O Território vem colecionando indicações e prêmios de Melhor Documentário (como no Sundance Film Festival® 2022) e leva o público para dentro do precioso ecossistema que os indígenas lutam para proteger.

A comunidade Uru-eu-wau-wau enfrentou a extração ilegal de madeira e os desmatamentos que se tornaram mais frequentes e desenfreados ao longo dos anos.





18 de janeiro

King Shakir Recycle

Esse filme de animação apresenta o rei Shakir e sua família que devem impedir que um furioso comboio de alienígenas chegue à Terra. Como o lixo no mundo estava aumentando a cada dia e poluindo a natureza, as autoridades constroem imensos foguetes que são carregados com lixo e enviados para o espaço.

Acontece que enquanto o mundo foi limpo, o lixo caiu em outros planetas e isso enfureceu os líderes alienígenas. Em um ato de vingança, os aliens reúnem seus soldados para invadir a Terra. Agora cabe ao rei Shakir e seus aliados deter os alienígenas e a crise de poluição.





20 de janeiro





Idina Menzel: Trajetória de Sucesso

Neste filme, a cineasta Anne McCabe registrou a turnê de 16 shows de Idina Menzel pelos Estados Unidos. Idina ficou famosa por atuar no musical Rent, na Broadway, e em filmes da Disney como Desencantada, além de fazer a voz original de Elsa na franquia Frozen.

Enquanto a atriz e cantora norte-americana tenta equilibrar seu trabalho com a responsabilidade de ser mãe, ela empreende uma jornada desafiadora e se prepara para realizar seu sonho.





As séries que estreiam no Disney+ em janeiro





4 de janeiro





The Bad Batch – 2ª temporada

Quem já assistiu a primeira temporada de The Bad Batch, vale a pena conferir a 2ª temporada da série animada, que acaba de estrear no serviço de streaming.

Os clones Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair e Echo estão de volta, em novas missões mercenárias que os levarão a lugares distintos e novos perigos através da Galáxia. Não perca os episódios de The Bad Batch, uma série do universo Star Wars.





Repatriado

Essa série mexicana em dez episódios apresenta Leonel (Ricardo Abarca), que cresceu nos Estados Unidos acreditando que Roberto (Alberto Lomnitz) é seu pai biológico e, embora não tenha certeza de suas origens e não fale espanhol, constantemente tem pesadelos envolvendo a fronteira com México e uma mulher de quem ele não se lembra.

Leonel é um boxeador que vive cercado de entes queridos, os quais o acompanham em sua jornada no boxe. Mas o que ele não sabe é que tudo está prestes a mudar radicalmente em sua vida devido a uma traição.





11 de janeiro

Perseguindo Ondas

Às vésperas da estreia do surfe nas Olimpíadas de Tóquio (em que o brasileiro Ítalo Ferreira se tornou o campeão olímpico na categoria), a série documental Perseguindo Ondas é focada nas pessoas e nos locais que definem o alcance do Japão na cultura global do surfe.

A produção apresenta atletas multiculturais correndo atrás dos seus sonhos, pinta uma imagem cativante da vida japonesa e exibe o que é preciso para ter sucesso na indústria internacional do surfe.





Spider-Man: The New Animated Series: Season 1

Essa série de animação acompanha as aventuras de Peter Parker, o jovem que desenvolve poderes sobre-humanos depois de ser picado por uma aranha geneticamente modificada.

Já na faculdade, Peter se esforça para conseguir levar uma vida normal enquanto estuda, trabalha para um jornal e tem um relacionamento de idas e vindas com o amor de sua vida, Mary Jane Watson. No seu tempo livre, o Homem-Aranha luta contra super vilões e criminosos implacáveis.





18 de janeiro

Marvel Luta Livre Edition - A Origem da Máscara

Os super-heróis da Marvel e da Luta Livre se uniram e lutarão neste torneio espetacular com os Rudos e os Técnicos, que se enfrentam no ringue do torneio Marvel Luta Livre Edition.

Na série, o público poderá conhecer a história por trás das antigas rivalidades, a cultura da luta livre mexicana e saber mais sobre os super-heróis do ringue que procuram defender a sua honra, com o poder de suas máscaras.





Super Junior: The Last Man Standing

Em 6 de novembro de 2005, a boy group sul-coreana Super Junior fez sua estreia no cenário musical. Depois de deixar sua marca na Ásia, o Super Junior se tornou um grupo musical conhecido mundialmente.

A série documental Super Junior: The Last Man Standing dá uma olhada nos bastidores da banda e de seus membros, dando ao público uma nova perspectiva sobre a indústria do k-pop.





25 de janeiro





Mila no Multiverso

A nova série brasileira original do Disney+, Mila no Multiverso chega com exclusividade ao streaming. Explorando a temática dos múltiplos universos, Mila no Multiverso une aventura e ficção-científica.

Mila no Multiverso conta a história da jovem Mila (Laura Luz), que em seu 16º aniversário descobre um dispositivo que pode levá-la para visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis (vivida pela atriz Malu Mader). Apesar dos perigos, Mila sabe que está no meio da viagem mais incrível de todas em sua vida.





Parques Nacionais dos Estados Unidos

A série documental produzida pela National Geographic mostra as paisagens e vida selvagem de dez parques dos Estados Unidos incrivelmente diversos e belos, alguns famosos e outros que são surpreendentemente desconhecidos.





Ultra Violet & Black Scorpion

Uma menina de 13 anos, Violet Rodriguez, descobre uma máscara mágica de lutador vindo do México. A adolescente é uma descendente mexicana nos Estados Unidos que leva uma vida comum até ser escolhida por essa máscara mágica de “luchador”.

O acessório a transforma em Ultra Violet, uma super-heroína que combate o crime ao lado de seu tio Cruz, também conhecido como Black Scorpion.





Os especiais que estreiam no Disney+ em janeiro

6 de janeiro

Disney Summer Magic Quest

Um especial de verão no qual as estrelas da franquia de filmes Zombies completam desafios e embarcam em uma aventura incrível no parque EPCOT para celebrar os 50 anos do Walt Disney World Resort.





13 de janeiro

Avatar: The Deep Dive - A Special Edition of 20/20

O especial traz um precioso olhar para os bastidores da gravação de uma das sequências mais esperadas da história do cinema: Avatar: O Caminho da Água, com o diretor vencedor do Oscar® James Cameron e seu impressionante elenco.





A Casa dos Vilões da Disney

A famosa atriz e apresentadora norte-americana Meg Donnelly leva você em uma jornada por uma casa mal-assombrada, onde atrás de cada porta está uma surpresa aterrorizante.





20 de janeiro

Tubarões Visto de Cima

Nesse especial produzido pela National Geographic, drones revelam que alguns tubarões vivem mais perto das costas dos territórios do que gostaríamos de imaginar. É hora de checar quem está nadando atrás de você: o maior predador do oceano pode estar muito mais perto do que se imagina!





Clínica Animal com o Dr. Pol: Especial 200 Episódios

Foram incríveis 200 episódios com o único Dr. Pol em sua série O Incrível Dr. Pol. Dr. Pol é um médico veterinário de animais de grande porte na zona rural de Michigan, que atende casos desafiadores ao lado de sua equipe em sua clínica.





25 de janeiro

Willow: Behind the Magic

Esqueça tudo o que você sabe (ou tudo o que pensa que sabe) sobre a série de fantasia da Lucasfilm Willow.

Neste especial, será possível ir fundo nos bastidores da nova série Willow e ver depoimentos de suas novas estrelas e lendas do elenco que retornaram, como o ator Warwick Davis. Veja a magia reacender, a aventura continuar e as rivalidades se revelarem como nunca antes!





27 de janeiro





Elton John Live: O Show da Despedida

Este especial comemora uma noite que marcou um “antes e depois” na História da música. O show foi transmitido ao vivo no Disney+ para o mundo todo diretamente do Dodger Stadium (em Los Angeles), em 20 de novembro.

A última apresentação de Elton John nos Estados Unidos teve mais de 50 mil espectadores pessoalmente e milhares de fãs de todo o mundo curtindo os sucessos do astro britânico dos últimos 50 anos.