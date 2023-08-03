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As Marvels: entre no clima do filme com esse quiz sobre Ms. Marvel

3 de agosto de 2023
3 de agosto de 2023

Prepare-se para o novo filme da Marvel Studios testando seus conhecimentos sobre a super-heroína de New Jersey! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Em novembro, o mundo tem um encontro com Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) em As Marvels, novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Na produção, Danvers segue lidando com os eventos de Capitã Marvel (2019), que deixaram o universo instável. Quando suas obrigações a levam a uma fenda espacial anômala, seus poderes se unem aos de Kamala Khan, uma grande fã conhecida como Ms. Marvel

Juntam-se a elas, ainda, a sobrinha de Danvers e atual astronauta da S.A.B.E.R., a Capitã Monica Rambeau. Juntas, esse trio improvável precisará aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como As Marvels.


'As Marvels' | Trailer Oficial Legendado


O longa-metragem da Marvel Studios chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 9 de novembro. Enquanto isso, relembre uma das séries mais divertidas de 2022 e teste seus conhecimentos sobre Kamala Khan e Ms. Marvel no quiz a seguir:

Quiz: o quanto você sabe sobre Ms. Marvel?

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