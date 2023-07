As Marvels ganha trailer cheio de ação: assista!

A Capitã Marvel se une à Ms. Marvel e a Monica Rambeau para salvar o universo de uma nova ameaça. Saiba mais.





Carol Danvers (Brie Larson) está de volta! As Marvels, próximo lançamento da Marvel Studios, ganhou um trailer cheio de ação que mostra um pouco do que o público pode esperar do novo filme.

No enredo, a Capitã Marvel descobre uma conexão dos seus poderes com Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).



'As Marvels' | Trailer Oficial Legendado

Juntas, elas formam um trio improvável que precisará se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como "As Marvels".

No trailer, é possível ver também outros personagens que estarão no filme dirigido pela cineasta Nia DaCosta.

Um deles é Nick Fury (Samuel L. Jackson), protagonista da série Invasão Secreta, que terá seu último episódio lançado na próxima quarta-feira, dia 26 de julho, no Disney+.

Quando estreia As Marvels no cinema?





As Marvels chega aos cinemas em 9 de novembro e irá expandir ainda mais o Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Já anote a data e não perca a estreia!

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre o UCM, acesse a página Marvel Insider.