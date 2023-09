As Marvels: relembre os melhores momentos de Kamala Khan em Ms. Marvel

A adolescente fã da Capitã Marvel conquistou o público – e vai conquistar você também! Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Ela chegou de mansinho e conquistou não apenas Jersey City, mas o coração de todo mundo! Estamos falando de Kamala Khan (Iman Vellani), também conhecida como Mr. Marvel.

De seu podcast sobre os Vingadores a sua paixão declarada pela Capitã Marvel, definitivamente foi Kamala aparecer no Disney+ para o público gritar “ícone!”.

E enquanto ela não estreia sua próxima aventura ao lado de Carol Danvers (Brie Larson) e Maria Rambeau (Teyonah Parris) em As Marvels, que tal relembrar alguns dos melhores momentos dela em Ms. Marvel?









Toda a jornada de Kamala Khan até a VingaCon na estreia de Ms. Marvel



O primeiro episódio de Ms. Marvel é memorável do princípio ao fim, então, em vez de destacar uma sequência em específico, melhor citar toda a jornada da jovem rumo à VengaCon.

Kamala fez uma apresentação para convencer sua mãe, precisou ver seu pai vestido de “Hulk paquistanês”, saiu escondido de casa, enfim, passou o maior perrengue para, enfim, conseguir ir à sua tão sonhada convenção de fãs dos Vingadores.

Tudo para chegar lá e acabar se metendo em uma confusão maior ainda após colocar o bracelete de sua bisavó e ganhar seus poderes – mas sem saber controlá-los! Pior que isso, só mesmo chegar em casa e ver que a mãe descobriu a fuga…









Quando Kamala Khan e Kamran se conhecem



Entre treinar suas habilidades de super-heroína aqui e uma tentativa quase frustrada de salvar um menino acolá, o que mais se destaca do episódio 2 de Ms. Marvel é, sem dúvidas, a chegada de Kamran (Rish Shah).

Após conhecer o jovem na escola e ver sua entrada triunfal em uma festa – quando ele pula do telhado da casa na piscina – Kamala logo tem um crush no rapaz. Será que essa paixonite vai durar?









O casamento do irmão de Kamala



O ponto alto de Kamala no episódio 3 de Ms. Marvel definitivamente é ela dançando no casamento do seu irmão! Em uma rica amostra da cultura pakistani, a celebração é grandiosa – e as coreografias, também!

Pena que a festa é interrompida quando um grupo de djinn chegam querendo obrigar Kamala a ajudá-los com o poder de seu bracelete.









Quando Kamala Khan aprende sobre seus antepassados com sua avó



O episódio 4 de de Ms. Marvel é emocionante em todos os sentidos, principalmente quando Kamala viaja ao Paquistão e reencontra sua avó, Sana (Samina Ahmed).

Conversando com ela e vendo diversos recortes antigos de jornal e pinturas, a jovem aprende não somente sobre a Partição da Índia, como também sobre sua família, seus antepassados e, claro, seu bracelete.

Como bônus, não tem como não destacar também o encontro entre Kamala e Kareem (Aramis Knight) em uma estação de trem.









A mãe e a avó descobrem o segredo de Kamala



Kamala Khan tentou de todas as forças esconder seus poderes de sua família. No entanto, no episódio 5 de Ms. Marvel, após impedir que uma fenda mágica para a chamada dimensão Noor dominasse o mundo, o improvável acontece.

Em uma sequência de umedecer os olhos, Muneeba (Zenobia Shroff) e Sana, mãe e avó de Kamala, descobrem o segredo da jovem. E a reação é a melhor possível: ambas oferecem apoio e gratidão à adolescente.









De Kamala Khan à Ms. Marvel



O final de Ms. Marvel também guarda diversas sequências memoráveis. Contudo, a conversa entre Kamala e seu pai, Yusuf (Mohan Kapur), é sem dúvidas, um dos mais emocionantes.

Sentados no telhado de casa, os dois falam sobre os últimos acontecimentos e Yusuf explica à filha a origem de seu nome. "Kamal, em árabe, significa 'perfeito'", ele conta. E explica que, no contexto em que a vê, Kamala significa ‘maravilha’: "Marvel", diz.

Assim, ele conta que, para ele e Muneeba, Kamala sempre foi "nossa querida Miss Marvel". E, a partir de então, a jovem adota em definitivo esse nome como seu título de super-heroína.









Enquanto As Marvels não estreia, veja Ms. Marvel no Disney+



Kamala Khan estará de volta, agora nos cinemas, a partir do dia 9 de novembro em As Marvels.

Contudo, quem não quer esperar tanto para matar as saudades – ou conhecer – de Kamala Khan, aproveite para maratonar a série Ms. Marvel no Disney+! Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!