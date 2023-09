As Marvels: tudo que você deve lembrar sobre Monica Rambeau antes da estreia do filme

O novo filme do Marvel Studios reúne um incrível trio de super-heroínas para salvar um universo instável.

Em As Marvels, próximo filme da Marvel Studios, os caminhos de Carol Danvers/Capitã Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) se cruzam.

Após seus poderes se tornarem curiosamente interligados, elas formam uma equipe que deverá trabalhar em conjunto para deter uma ameaça que põe o universo em perigo.

Você lembra da trajetória de Rambeau no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)? A seguir, relembre um pouco da história dessa personagem:









Monica Rambeau: uma sobrinha “postiça” na S.A.B.E.R.

Apresentada com apenas 11 anos de idade em Capitã Marvel (2019), Monica Rambeau é filha da melhor amiga de Carol Danvers, Maria Rambeau (Lashana Lynch). Por isso, Danvers “adotou” a menina como sobrinha.

Dois anos depois, o personagem retornou ao UCM na série WandaVision, um original do Disney+,. Interpretada pela atriz Teyonah Parris, Monica agora é uma astronauta e soldado, parceira da S.W.O.R.D., organização governamental que lida com ameaças extraterrestres.

Em 2018, Monica desapareceu no Blip enquanto acompanhava sua mãe com câncer. Cinco anos depois, ela volta e descobre que a mãe faleceu devido à doença.

Pouco depois, ela enfrenta uma crise sobrenatural no subúrbio de Westview – uma “cortesia” de Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen). Foi ali que desempenhou um papel decisivo na salvação dos locais, como a única a conseguir atravessar o “hex”, uma barreira que rodeava a vila.

No processo, porém, suas células foram reescritas e ela ganhou superpoderes. Posteriormente, Monica é convocada por Nick Fury (Samuel L. Jackson) para uma missão no espaço.

Por fim, em As Marvels, a história mostra Monica se tornando uma astronauta na estação aeroespacial S.A.B.E.R.





Um trio improvável deve trabalhar junto para salvar o universo em As Marvels



Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, Kamala Khan (Ms. Marvel), e a sobrinha “de coração” de Carol e agora astronauta do S.A.B.E.R., Capitã Monica Rambeau, estão prontas para o combate.

Este trio deve se unir e aprender a trabalhar juntas para salvar o universo como As Marvels. O filme As Marvels estreia nos cinemas no dia 9 de novembro!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!