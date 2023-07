As melhores cenas de luta do Hulk no Universo Cinematográfico Marvel

Os fãs do Hulk podem ver várias lutas do personagem nos filmes disponíveis no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Se Bruce Banner começar a ficar verde, é melhor tomar cuidado… Quem acompanha o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) sabe que a força e o poder de destruição do Hulk são impressionantes.

Interpretado por Mark Ruffalo nos últimos anos, o super-herói que faz parte do grupo dos Vingadores já protagonizou muitas cenas de lutas inesquecíveis em vários filmes.

Relembre, a seguir, algumas das lutas mais icônicas do Hulk no UCM:





1. “Deus fraco”: Hulk enfrenta Loki em Os Vingadores





No primeiro filme Os Vingadores (2012) o grupo de super-heróis está enfrentando o vilão asgardiano Loki (Tom Hiddleston) e seu exército em Nova York, nos Estados Unidos.

Em um dos momentos mais divertidos do filme, o Hulk vai enfrentar o vilão, que diz: “Chega! Vocês são todos inferiores a mim. Eu sou um deus, criatura tola. E não serei intimidado por um…” – e é nesse momento, que Hulk interrompe o discurso do inimigo, o agarra e o joga Loki de um lado para outro.

“Deus fraco!”, rebate Hulk após a luta, enquanto Loki agoniza de dor caído no chão.







2. Hulk vs Hulkbuster é um dos destaques de Vingadores: Era de Ultron



Quando Hulk sai de controle no filme Vingadores: Era de Ultron (2015), cabe a Tony Stark/Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) enfrentá-lo.

Para isso, Tony usa uma armadura maior, chamada de Hulkbuster, e o resultado da luta é uma cena de ação eletrizante, com muito estrago sendo causado.

O confronto é bem disputado e termina com o Hulk inconsciente após ser nocauteado.





3. Thor: Ragnarok traz a luta épica entre Hulk e o deus do trovão





Diante de uma multidão em uma arena de lutas de gladiadores, Thor (Chris Hemsworth) é obrigado a lutar contra Hulk no filme Thor: Ragnarok (2017).

A princípio, o Deus do Trovão tenta relembrar o seu oponente de que eles se conhecem e são amigos, mas não dá certo pois Hulk está sem memória de seu passado nesse momento e, então, os dois entram em combate.

Na parte mais surpreendente da luta, Hulk consegue bloquear o ataque de Thor com um martelo (que não é o Mjolnir, o clássico usado pelo personagem) e o acerta com um forte soco no rosto.

Ao fim, Hulk vence após Thor ser eletrocutado pelo Grão-Mestre (Jeff Goldblum), organizador da luta e governante do planeta em que eles estão: Sakaar.







Veja mais cenas de luta do Hulk no Disney+



Ficou com vontade de rever essas cenas ou ver outras mais do Hulk em ação? Então, assista aos filmes e séries do UCM no Disney+!

Para não perder nenhuma novidade sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse a página Marvel Insider.