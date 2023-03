As melhores séries originais do Disney+ produzidas na América Latina lançadas em 2022

Relembre as grandes produções originais da Disney Brasil e dos demais países da região que estrearam ao longo desse ano.

O ano de 2022 foi intenso para os assinantes do Disney+ quando se trata de conteúdos originais. Ótimas produções foram realizadas pela Disney Brasil e Disney América Latina e lançadas neste ano, incluindo uma série brasileira criada e dirigida por Miguel Falabella e uma série argentina que mistura terror e fantasia.

Vale a pena relembrar todos esses lançamentos de 2022. Confira uma seleção das melhores produções originais do Disney+ do último ano:





Tudo Igual… SQN

Tudo Igual… SQN é a primeira série original brasileira da Disney com nomes como Gabriella Saraivah e Miá Mello em que o público acompanha os desafios da adolescência aliados às grandes mudanças da vida, como uma nova família ou uma nova casa.

Prestes a começar mais um ano no Ensino Médio, Carol (Gabriella Saraivah) acreditava que suas férias seriam como qualquer outra: encontrar as amigas na praia, praticar corrida, ajudar a mãe (Miá Mello) na confeitaria e ler muitos livros.

Ao longo dos dez episódios da 1ª temporada, vemos que tudo muda quando ela descobre que a mãe pretende se casar com seu atual namorado, Carlos (Kiko Pissolato), e trazer ele e seu filho, Tomás (Daniel Botelho), para morar com as duas.

Carol não encara a notícia bem já que seu pai morreu há poucos anos. Tentando ajudar Carol nesse importante momento da vida estão suas melhores amigas Beta (Ana Jeckel), Trix (Duda Matte) e Amanda (Clara Buarque).





O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu

O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu é outra série brasileira original criada e dirigida pelo artista multitalentoso Miguel Falabella e conta a história de um grupo de jovens adultos, de diferentes origens, que escolhem correr atrás de seu sonho de fazer carreira no teatro musical.



Na trama, os protagonistas participam de um anúncio de teste de elenco para uma famosa companhia de teatro musical brasileira em São Paulo.

Aprovados numa primeira triagem, os aspirantes a cantores e atores vivem um misto de sentimentos como deslumbramento, a descoberta de novos amores, traições, assombramentos do passado e o medo da rejeição.

A série conta com músicas de diversos artistas importantes da cena brasileira como Pixinguinha, Gal Costa, Rita Lee, Maysa, Chitãozinho e Xororó, Tony Tornado e outros. Não perca as emoções dos dez episódios de O Coro no Disney+.





Terra Incógnita

Terra Incógnita é uma produção original argentina que mistura terror e fantasia em uma trama de tirar o fôlego. Eric Dalaras (Pedro Maurizi) é um adolescente criado junto com a irmã pelos avós maternos, mas um dia ele foge para retornar à cidade de sua infância.

A ideia de Eric é solucionar o desaparecimento de seus pais, que sumiram misteriosamente há oito anos. O jovem se instala em "Terra Incógnita", o parque de diversões com tema de terror que pertencia a sua família e foi o último lugar em que seus pais foram vistos.

Na cidade, Eric vai encontrar três pessoas que serão cruciais em sua jornada. Uma delas é Pablo (Thomas Lepera), seu melhor amigo de infância, que se mostrará um parceiro para todos os momentos, além de Lila (Azucena Zhou) e sua tia Carmen (Carla Pandolfi).

Seu retorno, porém, coincide com a liberação de uma entidade desconhecida, que começa a atacar os moradores locais. Somente com a ajuda de seus amigos e familiares, Eric terá a chance de resolver todos os mistérios que "Terra Incógnita" esconde.





Pais por Acidente

Pais por Acidente é uma comédia produzida no México onde acompanhamos a história de uma adolescente e seus três pais adotivos em uma emocionante viagem de carro por alguns dos principais pontos do território mexicano.

Zacatecas, Mazatlán, Pátzcuaro, La Paz e Durango são algumas das cidades em que os quatro personagens principais passarão depois que a adolescente California faz 13 anos e ganha uma van de presente.

O veículo é usado pelos três pais, Miguel, Morgan e Diego, para a viagem que os quatro farão para reencontrar Itzel, mãe de California, que passou anos sem dar notícias a nenhum deles.





Os Montaner

Os Montaner acompanha os dramas reais da famosa família do cantor argentino Ricardo Montaner, que é conhecida por sua presença na música e nas redes sociais.

Os cinco episódios mostram as viagens por vários países da América Latina e eventos que eles precisam fazer em sua agitada vida enquanto se relacionam entre si e com o público.

O patriarca, Ricardo Montaner, é um famoso cantor e compositor argentino radicado na Venezuela que iniciou a carreira no final dos anos 1970. Com a esposa Marlene, ele teve os filhos Ricky, Mau e Evaluna, também cantores.

Além deles, estão presentes na série o genro Camilo, marido de Evaluna, e as noras Sara, esposa de Mau, e Stefi, parceira de Ricky. Com oito meses de gravidez, Evaluna espera a filha Índigo.

Turnês, viagens, apresentações ao vivo, o casamento de Ricky e Stefi e o comparecimento da família ao Grammy Latino© de 2021, são alguns dos acontecimentos presentes nos episódios de Os Montaner.





Sempre Fui Eu

Sempre Fui Eu é uma produção original colombiana com a atriz e cantora Karol Sevilla (de Sou Luna), o cantor Pipe Bueno e o famoso ator Christian Tappan.

A trama conta as aventuras de Lupe (Karol Sevilla), uma garota mexicana cuja vida toma um rumo inesperado quando descobre a morte do seu pai (Tappan), um ídolo musical da Colômbia.

Quando ela viaja para o funeral em Cartagena, as coisas não são o que pareciam ser e ela decide investigar a morte do pai participando de um concurso musical onde há muito mistério, perigo e romance. Vale a pena assistir aos dez episódios dessa emocionante série original do Disney+.