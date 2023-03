As melhores séries de espiões disponíveis no Disney+ e Star+

Eles se envolvem em operações secretas e usam sua inteligência para desvendar grandes incógnitas. Veja opções de seriados nos serviços de streaming.

Crimes, desaparecimentos, pistas e perguntas em aberto: as séries de espionagem contém elementos essenciais que cativam o público com histórias intrigantes que você pode curtir, várias vezes, no Disney+ e no Star+.

Você pode encontrar tramas em diferentes formatos, desde um thriller de espionagem de Star Wars como Andor até uma ficção de dois agentes que devem viver como um casal durante a Guerra Fria em The Americans.

Veja a lista de melhores séries cheias de mistério e ação, disponíveis nos serviços de streaming.





Séries de espiões no Disney+







-Andor: nesta produção original da Lucasfilm, Diego Luna assume o papel do espião rebelde Cassian Andor e apresenta uma nova perspectiva sobre a saga Star Wars, agora focando na jornada de um personagem que busca descobrir a diferença que pode fazer no Universo.





-Agente K.C: a estudante do ensino médio K.C. Cooper (Zendaya) é a nova agente secreta do governo e ela está pronta para cumprir as missões especiais, realizando operações secretas com engenhosidade acompanhada por sua família espiã e um arsenal de engenhocas.





Agente Carter: o ano é 1946 e Peggy (Hayley Atwell) trabalha disfarçada para a RCE (Reserva Científica Estratégica) como assistente administrativa. No entanto, ela vive mentalizando como prefere ser espiã “nas horas vagas” e estar no campo de batalha, derrotando bandidos.





Séries de espiões no Star+





-The Americans: Esta série dramática de espionagem é estrelada por Keri Russell e Matthew Rhys como espiões soviéticos disfarçados nos EUA durante a Guerra Fria no final dos anos 80.

-The Romeo Section: ambientada em Vancouver, a série segue o espião professor Wolfgang McGee (Andrew Airlie), um acadêmico que secretamente gerencia um grupo de agentes conhecidos como espiões “Romeu e Julieta”, que usam a sedução para extrair informações.







-Castle: Rick Castle (Nathan Fillion) é um dos autores de crimes mais bem sucedidos do mundo. Seu estilo de vida é totalmente impactado com o surgimento da inteligente e bela detetive Kate Beckett (Stana Katić) em sua vida.





-Big Sky: os detetives particulares Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e Cody Hoyt (Ryan Phillippe) se unem à ex-esposa e ex-policial de Cody, Jenny (Katheryn Winnick), para procurar duas irmãs que foram sequestradas por um caminhoneiro em uma remota rodovia de Montana. Quando eles descobrem que não são as únicas garotas desaparecidas na área, eles devem correr para evitar que o assassino faça outra vítima.