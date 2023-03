As melhores séries e filmes com Evan Peters que você pode ver no Disney+

O ator, conhecido por sua atuação em produções como Wandavision, da Marvel Studios, também está presente em outros títulos disponíveis pelo Combo+.



O norte-americano Evan Peters é, sem dúvida, um dos atores emblemáticos da série Wandavision; e se tornou um dos artistas favoritos dos fãs da Marvel Studios.

Desde que estreou em Hollywood, em 2004, Evan Peters tem interpretado personagens sombrios ou enigmáticos. Todavia, a carreira do ator de 35 anos é repleta de papéis que merecem destaque.

Veja uma seleção de séries e filmes disponíveis no Disney+ e no Star+ com grandes atuações de Evan Peters.









Evan Peters como super-herói: séries e filmes com ele no Disney+

A versatilidade do talento de Evan Peters pode ser vista em suas atuações como super-herói da Marvel. Ele provou seu lado heróico ao aceitar o papel de Mercúrio nos filmes da franquia X-Men: X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014), X-Men: Apocalipse (2016) e X-Men: Fênix Negra (2019).

Peters também teve uma participação muito especial e importante em WandaVision (2021), a série da Marvel Studios focada na história de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen)e Visão (Paul Bettany).









Da comédia ao suspense: séries e filmes com Evan Peters no Star+

Embora seja apenas uma participação especial, vale destacar que Evan Peters esteve na famosa série de comédia The Office (2005). Peters aparece como o preguiçoso Luke Cooper, sobrinho de Michael Scott (Steve Carell).

Mas uma das produções de maior destaque da carreira de Evan foi a série antológica American Horror Story (2011). Com exceção da 9ª temporada, Evan Peters trabalhou em todos os episódios da série que foram ao ar até hoje.

De Tate Langdon a Kai Anderson, o ator encarou tudo na produção, desde interpretar um jovem com instintos homicidas até viver o líder de um culto com planos macabros.

O nível de perturbação que envolve seus personagens foi tão intenso que o próprio ator precisou fazer uma pausa e descansar por dois anos. Além disso, começou a terapia após interpretar o perverso Kai Anderson. “Foi um personagem muito difícil. Aquela temporada exigiu demais de mim. Perdi contato com amigos e familiares. Eu não sabia porque estava tão triste”, lembrou o ator em entrevista ao Los Angeles Times.

Por fim, Peters também esteve na 1ª temporada da premiada série Pose (2018). Na trama, ele interpretou Stan, um homem que, junto com sua parceira Patty (Kate Mara), se muda para Nova York na década de 1980 em busca de um futuro melhor.

