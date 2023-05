As naves espaciais e veículos mais marcantes de Star Wars

Neste 4 de maio, celebre o Star Wars Day relembrando os principais meios de transporte da saga criada por George Lucas. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Além das histórias marcantes e personagens inesquecíveis, a franquia Star Wars também é conhecida por suas naves e veículos espaciais incríveis.

Considerando todos os filmes, séries e animações – inteiramente disponíveis no Disney+ – são mais de 250 diferentes modos de locomoção.

E, como esta é a semana do Star Wars Day, celebrado no dia 4 de maio, nada melhor do que relembrar algumas dessas naves, walkers, speeders, destroyers e muito mais!

As 5 naves espaciais mais marcantes de Star Wars



Considerando que a franquia da Lucasfilm se chama, literalmente, “Guerra nas Estrelas”, é bem óbvio que um dos destaques das produções sejam suas naves interplanetárias. Afinal, o ser humano sempre sonhou em conquistar o espaço.

Veja, a seguir, cinco dessas espaçonaves que ajudaram muitos fãs da saga a viajarem entre as estrelas:

- Millennium Falcon: falar nas naves espaciais de Star Wars é lembrar, quase que imediatamente, da Millennium Falcon. Não se deixe levar pelas aparências deste cargueiro: ele pode parecer péssimo, mas surpreende por ser a “sucata” mais rápida da galáxia!

A nave já passou por vários donos, mais notavelmente Lando, Calrissian e Han Solo. E foi destaque em algumas das mais importantes vitórias da Aliança Rebelde e da Nova República.

- Destroyer Estelar Imperial: uma das mais imponentes espaçonaves do Império, este destroyer tem o formato triangular, com mais de 1.600 metros de comprimento, e é cravejado com armas turbo-lasers e outras.

Isso sem falar no seu hangar inferior, de onde dezenas de caças, sondas e unidades de assalto podem ser lançados, e as naves capturadas podem ser mantidas apreendidas.

- Submarino Bongo: considerando que basicamente toda a trama da saga Star Wars se passa em diferentes planetas e também no espaço, pode parecer desnecessário pensar em uma nave subaquática, certo? Mas não quando se fala no denso núcleo do planeta Naboo.

Construído pelos Gungans, o Bongo tem a forma de uma arraia e é extremamente resistente, adaptado a qualquer profundidade e capaz de atingir grandes velocidades. Só assim para suportar as profundezas esmagadoras de Naboo e suas gigantescas criaturas.

- Finalizer: existem naves imperiais poderosas e existe o Finalizer, compartilhado pelo General Hux e Kylo Ren. Com quase o dobro do tamanho do Destroyer Estelar Imperial, essa nave gigantesca também tem um maior poder de fogo.

O Finalizer abriga centenas de caças e naves de assalto, exércitos de stormtroopers e turbo-lasers mais poderosos do que qualquer um da antiga era Imperial.

- Cruzador de Ataque da República: desenvolvido para batalhas nave a nave, este cruzador blindado é equipado com armas pesadas.

Sua cabine de comando permite controlar diferentes caças da República e seus decks serviam tanto de área de pouso como de decolagem para outros caças.

Os 5 veículos mais marcantes de Star Wars



Além das enormes naves espaciais, os veículos e meios de transporte menores também se destacam da saga criada por George Lucas. Veja alguns a seguir:

- Landspeeder X-34: antiga, porém robusta, este speeder foi de grande ajuda para Luke Skywalker enquanto vivia em Tatooine. Sua manutenção cuidadosa garantiu vida longa ao veículo desgastado.

- Caças TIE e X-Wings: os caças TIE eram símbolo da frota imperial. Partindo dos destroyers, eles tinham um único piloto que o utilizava para combates aéreos.

Já os caças X-Wings, por sua vez, eram o meio de locomoção dos Rebeldes. Potentes, eles equilibram velocidade com poder de fogo, sendo armados com 4 canhões laser e 2 lançadores de torpedos de prótons.

Vale destacar que foi a bordo de um X-Wing que Luke Skywalker destruiu a Estrela da Morte.

- AT-AT Walker: os icônicos walkers eram veículos de transporte e combate, com mais de 20 metros de altura e quatro patas, utilizados pelas forças imperiais. Seu nome significa Transporte Blindado para Todos os Terrenos (All Terrain Armored Transport, em inglês).

- Speeder bikes: estas são, de longe, uma das formas de locomoção mais comuns da galáxia. Produzidas tanto para civis quanto militares, as speeder bikes são capazes de se locomover em altas velocidades, o que requer muita habilidade e reflexos rápidos.

Celebre o Star Wars Day no Disney+



Comemore o 4 de maio em grande estilo! Veja e reveja os filmes, séries, animações e especiais de Star Wars via streaming, a hora que você quiser, em um só local: no Disney+!