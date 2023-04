As quatro razões para ver Crossover, a nova série do Disney+

A série Crossover traz a história de dois irmãos que se destacam no basquete e enfrentam desafios dentro e fora de quadra.



Abril está só no começo, mas o catálogo do Disney+ já traz grandes novidades para o mês. Neste dia 5, chegou ao serviço de streaming a nova série Crossover, com oito episódios na primeira temporada.

A história é protagonizada pelos irmãos gêmeos Jordan (Amir O’Neil) e Josh Bell (Jalyn Hall), dois jovens prodígios do basquete que enfrentam grandes desafios e escolhas dentro e fora da quadra.







Crossover | Trailer Oficial | Disney+



Confira, abaixo, quatro razões para não perder os episódios de Crossover no Disney+!





Crossover é um prato cheio para os fãs do basquete





Por ser uma série ambientada no universo do basquete, Crossover traz muito dos bastidores e do espírito desse esporte tão popular.

Prepare-se para ver vários dribles, fintas, arremessos e cestas dos irmãos Jordan e Josh – bem como o esforço diário de ambos para tornarem-se jogadores bem-sucedidos de basquete.





Relações familiares estão no foco de Crossover





A série traz muitas reflexões sobre relações familiares, o amadurecimento individual e a passagem da adolescência para a vida adulta.

O treinador de Jordan e Josh, por exemplo, é o próprio pai deles, Chuck Bell (Derek Luke), um ex-jogador de basquete. Logo, o que acontece na quadra influencia diretamente na vida dentro de casa.

Já a mãe dos garotos, Crystal Bell (Sabrina Revelle), é a diretora da escola em que eles estudam e se mostra mais preocupada com as notas deles do que com o desempenho no esporte.





Crossover é a adaptação de um best-seller do escritor Kwame Alexander





A história de Crossover já fez sucesso em outra mídia: a literatura. Escrito pelo norte-americano Kwame Alexander, o livro que dá origem à série é um best-seller muito elogiado pela crítica especializada.

O próprio Kwame Alexander participa da série, assinando a produção executiva dos episódios.





Falando nisso… LeBron James é um dos produtores de Crossover





Sim! Um dos maiores nomes do basquete mundial e craque do Los Angeles Lakers está na série Crossover.

LeBron James é, assim como Kwame Alexander, um dos produtores executivos.

O atleta, inclusive, já produziu Reflexões Sobre a Vida com Robin Roberts (2021-2023), um programa de entrevistas cujas duas temporadas estão disponíveis no Disney+.

Se você gosta de vê-lo em quadra, chegou a hora de conhecer também o seu trabalho como produtor!