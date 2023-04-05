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As quatro razões para ver Crossover, a nova série do Disney+

5 de abril de 2023
5 de abril de 2023

A série Crossover traz a história de dois irmãos que se destacam no basquete e enfrentam desafios dentro e fora de quadra.


Abril está só no começo, mas o catálogo do Disney+ já traz grandes novidades para o mês. Neste dia 5, chegou ao serviço de streaming a nova série Crossover, com oito episódios na primeira temporada.

A história é protagonizada pelos irmãos gêmeos Jordan (Amir O’Neil) e Josh Bell (Jalyn Hall), dois jovens prodígios do basquete que enfrentam grandes desafios e escolhas dentro e fora da quadra. 


Crossover | Trailer Oficial | Disney+


Confira, abaixo, quatro razões para não perder os episódios de Crossover no Disney+!

Crossover é um prato cheio para os fãs do basquete

Por ser uma série ambientada no universo do basquete, Crossover traz muito dos bastidores e do espírito desse esporte tão popular.

Prepare-se para ver vários dribles, fintas, arremessos e cestas dos irmãos Jordan e Josh – bem como o esforço diário de ambos para tornarem-se jogadores bem-sucedidos de basquete.

Relações familiares estão no foco de Crossover

A série traz muitas reflexões sobre relações familiares, o amadurecimento individual e a passagem da adolescência para a vida adulta.

O treinador de Jordan e Josh, por exemplo, é o próprio pai deles, Chuck Bell (Derek Luke), um ex-jogador de basquete. Logo, o que acontece na quadra influencia diretamente na vida dentro de casa.

Já a mãe dos garotos, Crystal Bell (Sabrina Revelle), é a diretora da escola em que eles estudam e se mostra mais preocupada com as notas deles do que com o desempenho no esporte.

Crossover é a adaptação de um best-seller do escritor Kwame Alexander

A história de Crossover já fez sucesso em outra mídia: a literatura. Escrito pelo norte-americano Kwame Alexander, o livro que dá origem à série é um best-seller muito elogiado pela crítica especializada.

O próprio Kwame Alexander participa da série, assinando a produção executiva dos episódios.

Falando nisso… LeBron James é um dos produtores de Crossover

Sim! Um dos maiores nomes do basquete mundial e craque do Los Angeles Lakers está na série Crossover.

LeBron James é, assim como Kwame Alexander, um dos produtores executivos.

O atleta, inclusive, já produziu Reflexões Sobre a Vida com Robin Roberts (2021-2023), um programa de entrevistas cujas duas temporadas estão disponíveis no Disney+.

Se você gosta de vê-lo em quadra, chegou a hora de conhecer também o seu trabalho como produtor!

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