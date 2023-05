As revelações mais importantes de Guardiões da Galáxia: Especial de Festas

Relembre os principais acontecimentos do especial lançado no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Em dezembro de 2022, o Disney+ lançou Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, uma produção para todos os fãs dessa saga que faz parte do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

No especial, o Natal está chegando e os Guardiões da Galáxia estão em busca do presente perfeito para Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt).

Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) estão prontos para ir à Terra, onde Star-Lord nasceu, e levar um pouco de magia natalina ao seu amigo.

Com a proximidade da estreia nos cinemas de Guardiões da Galáxia: Volume 3, no dia 4 de maio, por que não rever o que aconteceu no especial?

Confira os principais acontecimentos:

Peter Quill e Mantis são irmãos



Em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, Mantis revela que é irmã de Peter Quill.

Como ela explica, os dois têm o mesmo pai: Ego (Kurt Russell). Perto do final do especial, Mantis conta o segredo a Peter, que fica muito feliz com a notícia.

Aparição de Kevin Bacon em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas



Se você é fã dos Guardiões da Galáxia, sabe que Peter Quill adora Kevin Bacon e os filmes do ator.

Por esse motivo, Mantis e Drax decidem "dar" Kevin Bacon a Peter no Natal. Então, eles vão à Terra e o sequestram para entregá-lo ao amigo.

Kevin Bacon interpreta a si mesmo no especial do Disney+ e sua participação é hilária.

Peter Quill revela quem deu a ele os blasters



Uma das marcas registradas de Peter Quill como Star-Lord são seus blasters (uma espécie de arma). Em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, o personagem de Chris Pratt revela como os ganhou.

Quando ainda era criança, ele queria comemorar o Natal com Yondu (Michael Rooker) e os Saqueadores. No entanto, Yondu não gostou nem um pouco da ideia e ficou bravo com ele.

Mas, finalmente, quando viu o presente que Peter havia preparado, decidiu presentear o garoto também: foi assim que o protagonista ganhou seus blasters.

Assista a Guardiões da Galáxia: Especial de Festas no Disney+



Enquanto você aguarda o lançamento de Guardiões da Galáxia: Volume 3, aproveite o especial no Disney+.

Para saber as últimas notícias do UCM, não deixe de conferir a página Marvel Insider!