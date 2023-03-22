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As situações da vida real que inspiraram os criadores de Red: Crescer é uma Fera

22 de março de 2023
22 de março de 2023

Situações da adolescência, da paternidade e da maternidade serviram de inspiração para Red: Crescer é uma Fera.


Uma das animações de maior sucesso de 2022 é Red: Crescer é uma Fera. O filme da Disney-Pixar conseguiu uma indicação ao Oscar® 2023 e está disponível no Disney+.

O longa-metragem é protagonizado por Mei Lee, uma garota que acaba de entrar na adolescência. Ming, sua mãe superprotetora e autoritária, não deixa de controlar a filha. Como se tudo isso não fosse suficiente, a Mei se transforma em um panda-vermelho gigante sempre que fica nervosa ou se emociona demais.

A diretora do filme, Domee Shi, se inspirou em algumas situações da vida real para criar Red: Crescer é uma Fera. Saiba mais a seguir: 

Red: Crescer é uma Fera


Domee Shi se inspirou em sua relação com a mãe


Em entrevista publicada no site do The Official Disney Fan Club, a cineasta revelou que Red foi o seu projeto mais pessoal.

“Como Mei, sou filha única. Sempre fui muito próxima dos meus pais, especialmente da minha mãe, já que meu pai tinha que ir trabalhar. Ficávamos as duas sozinhas e fazíamos tudo juntas. Íamos juntas ao trabalho e ao colégio no centro de Toronto [no Canadá]. Saíamos de férias e fazíamos viagens de mãe e filha de ônibus”, explicou Domee Shi.

Assim como a personagem, a diretora também passou por muitas mudanças na puberdade

“Comecei a crescer como todas as crianças. Mudei e comecei a me apaixonar por anime e por quadrinhos. Saía cada vez mais com meus amigos e menos com minha mãe. Ela não entendia por que eu estava obcecada com esses personagens de olhos enormes e cabelo
pintado. Eles estavam me levando para uma direção, mas o meu dever e a lealdade à minha mãe me puxavam para outra.”


Toda a equipe de Red acrescentou suas próprias experiências pessoais ao filme


A produtora Lindsey Collins revelou que a equipe de Red trouxe suas próprias experiências pessoais para enriquecer a história. “A equipe trouxe seus anuários escolares e compartilhou momentos difíceis que viveram na escola”, disse, segundo o The Official Disney Fan Club.

Lindsey contou ainda que os profissionais que são pais também compartilharam situações reais para criar a história. “Compartilhamos nossos momentos ruins como pais. Tivemos que ser sinceros uns com os outros sobre os fracassos e acertos diários.”

Red: Crescer é uma Fera


Aproveite Red: Crescer é uma Fera no Disney+


A animação está disponível online no serviço de streaming. Reúna a família e emocione-se com essa história cheia de lições sobre a vida real.

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