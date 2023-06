Aumente o som e curta estes 4 musicais clássicos no Disney+

Seja pelas canções, pela história ou pelas atuações, os musicais desta lista vão conquistar o seu coração!



Não é de hoje que os musicais têm uma legião de fãs. A história do cinema é repleta de filmes desse gênero que se tornaram verdadeiros sucessos na época de lançamento e que são lembrados até hoje.

Sabia que muitos deles podem ser vistos no Disney+? Confira uma lista com quatro musicais clássicos que vão fazer você querer sair cantando as suas canções e dançando por aí!



1. Fantasia traz a combinação perfeita entre cinema e música



A obra-prima atemporal da Disney, o filme de animação Fantasia (1940) é uma celebração de imagem e som, apresentando oito sequências de música clássica combinada com a animação mais inovadora de sua época.

Em Fantasia, você verá a música ganhar vida e irá se divertir com o Mickey, com o balé de hipópotamos, elefantes, jacarés e ostras e muitos outros momentos inesquecíveis desse filme de animação.









2. Mary Poppins é um dos musicais mais encantadores já lançados



Adorado por diferentes gerações, o filme Mary Poppins (1964) traz Julie Andrews como uma adorável babá que vem voando dos céus para cair dentro dos corações de todos aqueles que ela encontra.

Com uma maleta feita com tapetes, cheia de aventuras mágicas, Mary e Bert (Dick van Dyke) distribuem alegria e surpresas sem fim para uma família atrapalhada.









3. Barbra Streisand encanta o público no musical Alô, Dolly!



A cantora e atriz Barbra Streisand está entre as poucas artistas que podem se orgulhar de já ter vencido os principais prêmios do cinema, da televisão, da música e do teatro – Oscar®, Emmy®, Grammy® e Tony®, respectivamente.

No musical Alô, Dolly (1969) ela dá vida à Dolly Levi, uma mulher que usa suas habilidades de casamenteira para ajudar as vidas amorosas de seus amigos enquanto tenta fazer com que o homem de quem gosta se apaixone por ela.







4. Aristogatas mostra que os gatos também gostam de musicais



A história da animação Aristogatas (1970) começa em Paris, quando uma carinhosa e excêntrica milionária faz o seu testamento e deixa toda a fortuna para os gatos de estimação.

Ao saber disso, o mordomo Edgar rapta a elegante gata Duquesa e seus filhotes, abandonando-os no interior da França. Uma emocionante aventura, cheia de humor e personagens memoráveis que você não pode deixar de ver.

Coloque o volume da TV no máximo e boa maratona de musicais clássicos no Disney+!