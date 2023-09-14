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Avante: Nos Bastidores de Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia no Disney+

14 de setembro de 2023
14 de setembro de 2023

Reencontre o elenco e a equipe de produção desta obra épica da Marvel Studios


Foi uma jornada emocionante, só quem viveu sabe: o último filme dos Guardiões da Galáxia deixou até o fã mais durão que o Drax com os olhos marejados. E a estreia de Avante: Nos Bastidores de Guardiões da Galáxia: Vol. 3 no Disney+ promete ainda mais emoções. 

No especial, diretor, elenco e equipe de produção relembram o processo, da concepção ao lançamento, deste que já é considerado um clássico. E que tal “passar um tempo” com Bradley Cooper no estúdio de gravação enquanto ele ajuda a dar vida a Rocky com sua voz icônica? 

Dos cenários gigantes e detalhados criados para essa aventura espacial épica à criação de seres alienígenas estranhos – criados para o filme em uma quantidade até então inédita – tudo é revisitado no documentário.

Assista a Avante: Nos Bastidores de Guardiões da Galáxia no Disney+


Chris Pratt, Zoë Saldaña e o restante do elenco e da equipe se encontram nos emocionantes momentos finais das filmagens, enquanto se despedem uns dos outros e encerram esse capítulo da saga de Peter Quill e seu adorável grupo de guerreiros desajustados. 

Tudo isso e muito mais pode ser encontrado em Avante: Nos Bastidores de Guardiões da Galáxia Vol. 3, já disponível no Disney+. Toda a trilogia Guardiões da Galáxia também pode ser vista no streaming.

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