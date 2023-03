Avatar: qual é o nome da banshee de Neytiri

As criaturas são uma parte fundamental do universo de Pandora. Veja mais detalhes! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Cerca de 13 anos antes de Avatar: O Caminho da Água chegar aos cinemas, foi lançado seu antecessor, Avatar (2009) e, na época, o longa quebrou recordes e se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos.

A produção de James Cameron introduziu ao público o universo de Pandora – local onde a história se passa e onde convivem um grande número de diferentes seres e criaturas.

Uma delas são os banshees, predadores aéreos parecidos com dragões, que são domesticados pelo povo Na'vi, que o utilizam para poder voar e caçar.

Neytiri (Zoe Saldaña), uma das protagonistas da trama, tem seu próprio banshee. A seguir, descubra mais detalhes sobre essa fantástica criatura!











Como se chama o banshee de Neytiri



Em Avatar, Neytiri teve um ótimo relacionamento com seu banshee, chamado Seze. Infelizmente a criatura é morta por Lyle Wainfleet (Matt Gerald), que trabalhava para a RDA, entidade que se torna a grande vilã da trama.



Relembre a história de Seze e sua relação com Neytiri no filme de James Cameron, disponível no Disney+.