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Big Shot: tudo o que você precisa saber antes da segunda temporada da série

7 de outubro de 2022
7 de outubro de 2022

A 2ª temporada da divertida produção é estrelada por John Stamos. Saiba o que esperar sobre a nova fase de Big Shot!


A 2ª temporada de Big Shot - Treinador de Elite traz o astro John Stamos como protagonista e desafios para seu personagem, o rígido treinador Marvyn Korn.

Ficou curioso? Conheça mais sobre a série, seu elenco e que novidades esperar da 2ª temporada de Big Shot.

Big Shot


Sobre o que é Big Shot

Depois de ser expulso da NCAA (Liga Universitária de Basquete), o exigente treinador de basquete Marvyn Korn (John Stamos) aceita um emprego em uma escola só para meninas: Westbrook. 

Sua nova equipe exige que ele coloque em prática habilidades que não usa muito: empatia e vulnerabilidade. Aos poucos, Marvyn começa a aprender a se conectar com suas jogadoras, e também, a se tornar a pessoa que sempre desejou ser. 

Por outro lado, as meninas aprendem a se levar mais a sério, encontrando seu equilíbrio dentro e fora da quadra.


Novidades da 2ª temporada de Big Shot

Na nova temporada de Big Shot, Marvyn Korn retorna a Westbrook para ser testado novamente, mas agora ele está pronto para mostrar que o basquete da sua equipe é de alto nível – e que ele ainda é o treinador vencedor que foi na NCAA. 

O novo plano de Marvyn para dar relevância ao seu trabalho é fazer com que jogos do seu time sejam transmitidos na ESPN e seu método é recrutar uma jogadora improvável: Ava (Sara Echeagaray), que era um fenômeno jogando vôlei de praia, mas que por conta de um escândalo deixou o esporte. 

Entre perder sua assistente técnica, Holly Barrett (Jessalyn Gilsig), para uma escola rival, criar novos atritos no colégio e a inesperada proximidade com as meninas de seu time, Marvyn segue firme em seus propósitos na nova temporada de Big Shot.

Big Shot


Assista a Big Shot

Não deixe de assistir aos novos episódios de Big Shot na 2ª temporada.

Big Shot é estrelada por John Stamos, Jessalyn Gilsig, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque e outros que retornam para a nova fase. Além disso, o elenco da temporada é reforçado com novos nomes: Sara Echeagaray, Samuel-Taylor e Charlie Hall.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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