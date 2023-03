Black-ish e outros conteúdos do Disney+ sobre representatividade negra

Veja outras séries e filmes do serviço de streaming que celebram as histórias negras.

Chegaram ao Disney+ as cinco primeiras temporadas da aclamada série Black-ish, conhecida por abordar temas como representatividade negra, valorização da cultura afro-americana e racismo.

A série acompanha a família Johnson, liderada por Andre 'Dre' Johnson (Anthony Anderson) e Rainbow Johnson (Tracee Ellis Ross). Dre é um executivo de sucesso que, apesar da boa vida proporcionada aos seus filhos, começa a se questionar se o clã tem se afastado de suas raízes.

Pensando nos temas abordados pela série, separamos alguns dos melhores conteúdos do Disney+ sobre representatividade negra para você maratonar.









Conteúdos do Disney+ sobre representatividade negra: Black is King





Black is King foi feito exclusivamente para acompanhar o álbum The Lion King: The Gift, de 2019, de Beyoncé. As músicas foram criadas por ela para o live-action de Rei Leão lançado no mesmo ano.

O álbum espelha o enredo do filme principal ao contar a história da África e da jornada de seu povo, enquanto eles recuperam e abraçam sua beleza. Black is King explora as tradições e culturas antigas enquanto questiona a identidade negra atual como um todo.

O filme foi aclamado pela crítica e indicado a diversas premiações, incluindo a categoria de melhor filme musical no Grammy©. Brown Skin Girl levou o prêmio de melhor videoclipe e Black Parade de melhor performance de R&B.







Conteúdos do Disney+ sobre representatividade negra: As Visões de Raven





Quem não conhece As Visões da Raven? A clássica série do Disney Channel conta a história de Raven, interpretada por Raven-Symoné, uma garota normal do ensino médio que tem a estranha habilidade de prever o futuro.

Mas o poder de Raven é voluntarioso: se mostra em visões repentinas e fora de contexto. Isso acaba colocando ela, sua família e seus amigos, Ed e Chelsea, em confusões constantes.

Além de retratar uma família negra, a série foi celebrada por abordar temas sobre orgulho negro e racismo em diversos dos episódios. Em um deles, o irmão de Raven, Cory, aprende durante sonho os diversos personagens negros que fizeram história nos Estados Unidos.







Conteúdos do Disney+ sobre representatividade negra: Falcão e o Soldado Invernal





Falcão e o Soldado Invernal é uma minissérie do Universo Marvel onde acompanhamos Sam Wilson, também conhecido como Falcão e interpretado por Anthony Mackie, em sua busca por respostas depois de receber o manto do Capitão América.

Confuso e apreensivo com a tarefa de se tornar o substituto do grande herói norte-americano, Wilson irá se juntar a Bucky Barnes, também conhecido como Soldado Invernal, (interpretado por Sebastian Stan), para entender uma trama envolvendo um grupo anarquista conhecido como Flag-Smashers.

Composta por 6 episódios, a série mostra algumas das consequências envolvendo a grande batalha contra Thanos após o fim do filme Os Vingadores: Ultimato.







Conteúdos do Disney+ sobre representatividade negra: Anos Incríveis





Anos Incríveis é um reboot da clássica série dos anos 1980 que traz uma nova história para retratar os conflitos raciais que ocorreram durante a década de 1960 nos Estados Unidos.

Na nova série, acompanhamos a família norte-americana dos Williams, que vive no Alabama. Apesar de a estrutura familiar ser parecida com a do original - pai, mãe, dois filhos e uma irmã - as semelhanças são poucas, já que a narrativa prefere focar nas experiências completamente diferentes que os negros experimentaram na época.

O show se destaca do original ao mostrar as disparidades raciais existentes ao mesmo tempo que faz comparações com eventos atuais com os quais os espectadores estão muito familiarizados.







Conteúdos do Disney+ sobre representatividade negra: Jamaica Abaixo de Zero





Jamaica Abaixo de Zero é uma comédia de 1993 inspirada na história verídica de uma equipe de bobsled da Jamaica que chegou às Olimpíadas. A história começa quando Derice Bannock, percebendo que, devido a um acidente, suas chances de se classificar para a equipe olímpica de atletismo da Jamaica em 1988 serão frustradas, e, por isso, ele busca outro esporte para a competição.

Como o ex-vencedor da medalha de ouro nos Estados Unidos de bobsled, Irv Blitzer, mora na Jamaica, Derice escolhe o trenó, convencendo Irv a treinar o time. Derice então forma sua equipe.

Ele consegue que seu amigo Sanka Cofie se junte a ele e recruta Junior Bevil, um jovem que inseguro, e Yul Brenner, o reclamão da equipe. Depois de diversos contratempos, principalmente a falta de neve no país para que os treinos ocorram de forma mais fácil, o grupo parte para as Olimpíadas de Inverno para competir por uma vaga.







Conteúdos do Disney+ sobre representatividade negra: Família Radical - Maior e Melhor





Penny Radical e sua família retornam para novos episódios da série animada que fez tanto sucesso nos anos 2000. A nova produção original do Disney+ Família Radical - Maior e Melhor traz os mesmos personagens um pouco mais velhos, com a protagonista vivendo as delícias e dificuldades da adolescência.

A série quebrou paradigmas quando foi lançada por protagonizar uma família negra, com referências à cultura popular negra dos Estados Unidos e abordando temas como igualdade e orgulho negro.







Conteúdos do Disney+ sobre representatividade negra: Pantera Negra





Pantera Negra é o primeiro filme do Universo Cinematográfico da Marvel a apresentar um elenco majoritariamente afro-americano, incluindo seu diretor, Ryan Coogler.

O protagonista T'Challa, interpretado pelo inesquecível Chadwick Boseman, acaba de receber o título de Rei de Wakanda depois que seu pai perdeu a vida em um bombardeio durante o filme Capitão América: Guerra Civil.

Temos a chance de ver o glorioso e misterioso país de Wakanda, na África, quando ele se dirige até lá para ser coroado rei. No entanto, nem tudo será tão fácil, e T’Challa terá que se tornar o Pantera Negra para proteger seu povo e seu direito ao trono.

O elenco é composto principalmente de afro-americanos, com exceção de Martin Freeman como o agente Ross e Andy Serkis como Klaue. Angela Basset interpreta a mãe de T’Challa, Ramonda, e Letitia Wright atua como Shuri, a irmã superinteligente de T’Challa.