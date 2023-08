Bluey: quais os nomes dos personagens principais da série do Disney+?

Com personagens carismáticos e episódios divertidos, a série Bluey é uma ótima reunião para reunir os pequenos em casa!



Ideal para ser assistida com crianças, a produção apresenta uma visão divertida da vida familiar moderna.

A protagonista é a cadela Bluey que, com sua imaginação sem limites, transforma a vida cotidiana em aventuras divertidas nas quais explora o mundo e usa a brincadeira para conhecer a vida dos adultos.









Como se chamam os personagens principais da série Bluey?



Na história, Bluey tem a companhia da sua irmã mais nova, Bingo, sua mãe, Chilli, e seu pai, Bandit.

Uma coisa que a personagem principal adora é envolver toda a família em seus jogos divertidos. Sua mãe voltou a trabalhar e seu pai equilibra o trabalho em casa com o cuidado dos filhos.

Embora Bandit pense que está no comando da casa, as meninas definitivamente dão as ordens quando se trata de brincar.





Assista a Bluey no Disney+



As três primeiras temporadas de Bluey estão disponíveis no Disney+, com episódios que duram de 8 a 10 minutos. Aproveite!