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NOVIDADES DISNEY+

Bluey: quais os nomes dos personagens principais da série do Disney+?

5 de agosto de 2023
5 de agosto de 2023

Com personagens carismáticos e episódios divertidos, a série Bluey é uma ótima reunião para reunir os pequenos em casa!


Ideal para ser assistida com crianças, a produção apresenta uma visão divertida da vida familiar moderna

A protagonista é a cadela Bluey que, com sua imaginação sem limites, transforma a vida cotidiana em aventuras divertidas nas quais explora o mundo e usa a brincadeira para conhecer a vida dos adultos.


Como se chamam os personagens principais da série Bluey?


Na história, Bluey tem a companhia da sua irmã mais nova, Bingo, sua mãe, Chilli, e seu pai, Bandit.

Uma coisa que a personagem principal adora é envolver toda a família em seus jogos divertidos. Sua mãe voltou a trabalhar e seu pai equilibra o trabalho em casa com o cuidado dos filhos. 

Embora Bandit pense que está no comando da casa, as meninas definitivamente dão as ordens quando se trata de brincar.

Assista a Bluey no Disney+


As três primeiras temporadas de Bluey estão disponíveis no Disney+, com episódios que duram de 8 a 10 minutos. Aproveite!

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