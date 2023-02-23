Cancel
Novidades Disney+

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman: trailer e data de estreia do especial musical

23 de fevereiro de 2023
23 de fevereiro de 2023

Confira as primeiras imagens da produção documental que chegará muito em breve ao Disney+ e reúne dois integrantes do U2. Saiba mais detalhes!


Já está no Disney+ o trailer do especial documental Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman que irá falar sobre as composições criadas por esses dois astros do rock e a conexão deles com a cidade natal: Dublin, na Irlanda.

Este é um especial musical em formato documentário em que o cineasta vencedor do Oscar®, Morgan Neville, registra a primeira visita do famoso apresentador Dave Letterman a Dublin. 

Dave Letterman foi convidado a passar um tempo com Bono e The Edge para conhecer a importância da cidade na trajetória dos  dois músicos do U2 e para um show totalmente diferente do que eles fizeram até então.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman chega ao Disney+ no dia 17 de março, coincidindo com o lançamento do novo álbum da banda “Songs of Surrender”, uma coletânea de novas versões das 40 músicas mais importantes do U2, de todas as épocas da banda.


Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman | Trailer Oficial | Disney+


Sobre o que é Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman

Além do show da dupla, o especial irá apresentar aos fãs o relacionamento de parceria musical entre Bono e The Edge e como a relação se desenvolveu ao longo de seus mais de 45 anos de amizade.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman também documenta a cidade de Dublin pelos olhos do apresentador Dave Letterman, já que é a sua primeira vez lá.

Letterman tem um relacionamento de 25 anos com a banda U2, mas sempre esteve com Bono e The Edge nos Estados Unidos. Agora, além de ser seu convidado de honra em um show intimista, Dave embarca em sua própria exploração da cidade natal dos artistas irlandeses.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman estreia dia 17 de março exclusivamente no  Disney+. Não perca esse especial musical único e emocionante!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set