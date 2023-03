Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman: trailer e data de estreia do especial musical

Confira as primeiras imagens da produção documental que chegará muito em breve ao Disney+ e reúne dois integrantes do U2. Saiba mais detalhes!



Já está no Disney+ o trailer do especial documental Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman que irá falar sobre as composições criadas por esses dois astros do rock e a conexão deles com a cidade natal: Dublin, na Irlanda.

Este é um especial musical em formato documentário em que o cineasta vencedor do Oscar®, Morgan Neville, registra a primeira visita do famoso apresentador Dave Letterman a Dublin.



Dave Letterman foi convidado a passar um tempo com Bono e The Edge para conhecer a importância da cidade na trajetória dos dois músicos do U2 e para um show totalmente diferente do que eles fizeram até então.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman chega ao Disney+ no dia 17 de março, coincidindo com o lançamento do novo álbum da banda “Songs of Surrender”, uma coletânea de novas versões das 40 músicas mais importantes do U2, de todas as épocas da banda.







Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman | Trailer Oficial | Disney+



Sobre o que é Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman





Além do show da dupla, o especial irá apresentar aos fãs o relacionamento de parceria musical entre Bono e The Edge e como a relação se desenvolveu ao longo de seus mais de 45 anos de amizade.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman também documenta a cidade de Dublin pelos olhos do apresentador Dave Letterman, já que é a sua primeira vez lá.

Letterman tem um relacionamento de 25 anos com a banda U2, mas sempre esteve com Bono e The Edge nos Estados Unidos. Agora, além de ser seu convidado de honra em um show intimista, Dave embarca em sua própria exploração da cidade natal dos artistas irlandeses.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman estreia dia 17 de março exclusivamente no Disney+. Não perca esse especial musical único e emocionante!