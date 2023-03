BTS está chegando ao Disney+ com conteúdo exclusivo da banda

Comunicado especial: músicas, vídeos e imagens inéditas da icônica banda pop BTS para os fãs no Disney+.

BTS, a icônica banda pop que é sucesso entre jovens e adolescentes, fez um anúncio muito importante para os fãs: um conteúdo inédito de BTS chegará ao Disney+ logo mais, incluindo shows ao vivo, música e imagens exclusivas e nunca vistas dos artistas.

"Temos um anúncio muito especial. Em breve, você poderá encontrar a gente na Disney", disseram os membros do grupo, em um vídeo inédito. Confira abaixo:







BTS | Anúncio | Disney+



Conteúdo do BTS no Disney+





Veja abaixo, o que será possível conferir sobre o grupo BTS acessando o serviço de streaming:





- BTS: Permission to Dance on Stage - LA: esta filmagem exclusiva com qualidade de cinema 4K mostra o BTS se apresentando ao vivo no Sofi Stadium, em Los Angeles, em novembro de 2021.

Esta foi a primeira vez, em dois anos, desde o início da pandemia, que a banda voltou a ver seus fãs em um palco ao vivo, onde tocaram seus maiores sucessos, como “Butter” e “Permission to Dance”.

-BTS Monuments: Beyond the Star: já esta série documental original segue a incrível jornada da banda ícone pop do século 21. Com acesso a músicas e filmagens nunca antes vistas nos últimos nove anos, a série mostra a vida diária dos integrantes, reflexões e planos dos membros do BTS enquanto se preparam para lançar o segundo capítulo de suas respectivas carreiras.