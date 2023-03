BTS: Permission to Dance on Stage já chegou ao Disney+

Estreia faz parte das inúmeras novidades que estreiam no serviço de assinatura por ocasião do Disney+ Day.

Era permissão para dançar o que você queria, Army? Então preparem-se para dar o play em BTS: Permission to Dance On Stage, o mega espetáculo dos BTS que já está disponível no Disney+.

O grupo sul-coreano subiu ao palco do SoFi Stadium, em Los Angeles, pela primeira vez em dois anos. E a passagem dos meninos pelo local entrou para a história nesse registro ao vivo emocionante!







BTS: Permission to Dance On Stage | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Assista a BTS: Permission to Dance on Stage no Disney+





Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) e Jeon Jung-kook (Jungkook) ultrapassaram fronteiras com o BTS.

Agora, eles dominam as paradas em todo o mundo, conquistando milhares de fãs por onde passam. O show Permission to Dance on Stage é uma celebração do amor do grupo pelos Army – como seus fãs são conhecidos.

De “On” à música que dá nome ao especial, grupo e plateia se unem em um verdadeiro espetáculo musical em um estádio lotado! Você não pode perder! BTS: Permission to Dance On Stage já está disponível no Disney+.