Cancel
Novidades Disney+

BTS: Permission to Dance on Stage já chegou ao Disney+

8 de setembro de 2022
8 de setembro de 2022

Estreia faz parte das inúmeras novidades que estreiam no serviço de assinatura por ocasião do Disney+ Day.


Era permissão para dançar o que você queria, Army? Então preparem-se para dar o play em BTS: Permission to Dance On Stage, o mega espetáculo dos BTS que já está disponível no Disney+.

O grupo sul-coreano subiu ao palco do SoFi Stadium, em Los Angeles, pela primeira vez em dois anos. E a passagem dos meninos pelo local entrou para a história nesse registro ao vivo emocionante!


BTS: Permission to Dance On Stage | Trailer Oficial Legendado | Disney+


Assista a BTS: Permission to Dance on Stage no Disney+

Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) e Jeon Jung-kook (Jungkook) ultrapassaram fronteiras com o BTS.

Agora, eles dominam as paradas em todo o mundo, conquistando milhares de fãs por onde passam. O show Permission to Dance on Stage é uma celebração do amor do grupo pelos Army – como seus fãs são conhecidos.

De “On” à música que dá nome ao especial, grupo e plateia se unem em um verdadeiro espetáculo musical em um estádio lotado! Você não pode perder! BTS: Permission to Dance On Stage já está disponível no Disney+.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set