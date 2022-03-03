Cancel
NOVIDADES Disney e Pixar

Buzz ‘Lightyear’ vai pousar em breve nas telonas

3 de março de 2022
3 de março de 2022

O querido astronauta promete uma aventura épica. 


Todos se lembram de quando o ranzinza astronauta Buzz Lightyear chegou ao quarto de Andy em sua poderosa nave espacial. No entanto, os fãs do cadete espacial viverão uma aventura única quando o Lightyear, da Disney Pixar, estrear em meados de 2022.

Sobre o que é Lightyear? O novo filme de animação 3D contará a história épica de Buzz Lightyear, o jovem piloto humano que se tornou um cadete espacial e inspirou uma linha exclusiva de brinquedos. Os fãs de Toy Story poderão ver os lugares, personagens e vilões que inspiraram a criação da nave de Buzz, como é Zurg e muito mais.

A direção do filme está a cargo de Angus MacLane, que codirigiu Procurando Dory e também foi responsável pelo especial Toy Story de Terror. Antes disso, Angus animou outras histórias da Pixar, de WALL-E a Ratatouille, e até emprestou sua voz para alguns personagens em seus projetos. A aventura, no entanto, foi escrita por Pete Docter, a mente por trás de Up, Divertida Mente e Soul. Você já está animado?

Lightyear

Lightyear além de Toy Story


Caso não seja suficiente, a equipe das vozes originais em inglês é liderada por ninguém menos que o próprio Capitão América, Chris Evans. No elenco você também poderá ouvir as vozes de Keke Palmer (A Era do Gelo) e Taika Waititi (Vingadores: Ultimato), entre muitos outros talentos renomados. O toque final? A música de Michael Giacchino dará epicismo à aventura quando uma música icônica de David Bowie não estiver tocando.

Lightyear chegará mais tarde este ano para os fãs da Disney Pixar, mas a espera é tão emocionante quanto a própria estreia. Em março, RED chega ao catálogo Disney+ para completar a coleção do estúdio que no ano passado também nos trouxe Luca e Soul para descobrir mundos coloridos e histórias tocantes. Buzz já está viajando na velocidade da luz para contar sua história e tudo o que seja necessário para que o recebamos no Disney+.

Quer receber todas as novidades de Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set