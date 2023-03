Buzz ‘Lightyear’ vai pousar em breve nas telonas

O querido astronauta promete uma aventura épica.





Todos se lembram de quando o ranzinza astronauta Buzz Lightyear chegou ao quarto de Andy em sua poderosa nave espacial. No entanto, os fãs do cadete espacial viverão uma aventura única quando o Lightyear, da Disney Pixar, estrear em meados de 2022.

Sobre o que é Lightyear? O novo filme de animação 3D contará a história épica de Buzz Lightyear, o jovem piloto humano que se tornou um cadete espacial e inspirou uma linha exclusiva de brinquedos. Os fãs de Toy Story poderão ver os lugares, personagens e vilões que inspiraram a criação da nave de Buzz, como é Zurg e muito mais.

A direção do filme está a cargo de Angus MacLane, que codirigiu Procurando Dory e também foi responsável pelo especial Toy Story de Terror. Antes disso, Angus animou outras histórias da Pixar, de WALL-E a Ratatouille, e até emprestou sua voz para alguns personagens em seus projetos. A aventura, no entanto, foi escrita por Pete Docter, a mente por trás de Up, Divertida Mente e Soul. Você já está animado?

Lightyear além de Toy Story

Caso não seja suficiente, a equipe das vozes originais em inglês é liderada por ninguém menos que o próprio Capitão América, Chris Evans. No elenco você também poderá ouvir as vozes de Keke Palmer (A Era do Gelo) e Taika Waititi (Vingadores: Ultimato), entre muitos outros talentos renomados. O toque final? A música de Michael Giacchino dará epicismo à aventura quando uma música icônica de David Bowie não estiver tocando.

Lightyear chegará mais tarde este ano para os fãs da Disney Pixar, mas a espera é tão emocionante quanto a própria estreia. Em março, RED chega ao catálogo Disney+ para completar a coleção do estúdio que no ano passado também nos trouxe Luca e Soul para descobrir mundos coloridos e histórias tocantes. Buzz já está viajando na velocidade da luz para contar sua história e tudo o que seja necessário para que o recebamos no Disney+.