Calendário Disney 2023: as séries e filmes originais para curtir no verão

Confira novas produções originais que chegam ao Disney+ em janeiro e fevereiro. Confira as estreias exclusivas e garanta a diversão de toda a família!

No final de 2022, os assinantes do Disney+ puderam curtir os novos episódios do divertido reality show Os Montaner, uma produção original da Disney sobre uma famosa família de artistas que compartilha momentos íntimos e sucessos profissionais e pessoais.

O ano de 2023 acaba de começar e vem carregado com uma poderosa lista de estreias. A seguir, conheça mais sobre as produções originais do Disney+ que entrarão no catálogo do serviço de streaming nas próximas semanas. Tome nota e não perca as novidades!

Estreias de produções originais em Janeiro





Repatriado





A série original mexicana Repatriado estreou dia 4 de janeiro, tem dez episódios e apresenta Leonel (Ricardo Abarca), que cresceu nos Estados Unidos acreditando que Roberto (Alberto Lomnitz) é seu pai biológico e, embora não tenha certeza de suas origens e não fale espanhol.

Leonel é um boxeador e o dia da luta mais importante de sua vida, Leonel é preso e deportado. Perdido na Cidade do México, incapaz de falar o idioma e ansioso para voltar para casa, ele embarca em uma jornada desesperada para provar que é cidadão americano (e também descobrir mais sobre suas raízes).





Se Estas Paredes Cantassem





O filme documentário original chegou ao Disney+ no dia 6 de janeiro. Se Estas Paredes Cantassem fala sobre o famoso estúdio Abbey Road em Londres (Inglaterra), que por mais de 90 anos, foi o centro da indústria da música mundial. Do clássico ao pop, das trilhas sonoras ao hip hop, o filme mergulha na diversidade e engenhosidade do lendário estúdio.

Neste registro pessoal de memórias e descobertas, Mary McCartney (que é fotógrafa e filha do cantor e ex-Beatle Paul McCartney) nos guia por nove décadas para ver e experimentar a magia criativa que faz de Abbey Road o estúdio musical mais famoso e duradouro do mundo.

As entrevistas permitem saber como artistas, produtores, compositores, e também os engenheiros e funcionários do Abbey Road, encontraram a convivência perfeita e também o caminho para uma linguagem musical própria.





@Gina Yei #ComTodoCoraçãoEMais





A nova série original latino-americana estreia no Disney+ dia 11 de janeiro e é voltada para o público adolescente. Gina Yei, apelidada assim por usar a expressão “Yei” toda vez que está feliz, ganhou uma bolsa para estudar no Caribbean Musical Institute (IMC), localizado em Porto Rico, e considerado o berço do reggaeton.

A jovem sonha em ser compositora e trabalhar com grandes artistas, mas ao chegar no IMC logo descobre que tudo é mais complexo do que ela pensava.





Super Junior: The Last Man Standing





Já no dia 18 de janeiro, chega ao Disney+ Super Junior: The Last Man Standing, que fala sobre a boy group sul-coreana Super Junior fez sua estreia no cenário musical em 2005. Depois de deixar sua marca na Ásia, o Super Junior se tornou um grupo musical conhecido mundialmente.

A série documental original Super Junior: The Last Man Standing dá uma olhada nos bastidores da banda e de seus membros, dando ao público uma nova perspectiva sobre a indústria do k-pop.





Idina Menzel: Trajetória de Sucesso





Neste filme documental original que chega ao streaming no dia 20 de janeiro, a cineasta Anne McCabe registrou a turnê de 16 shows de Idina Menzel pelos Estados Unidos.

Idina ficou famosa por atuar no musical Rent, na Broadway, e em filmes da Disney como Desencantada, além de fazer a voz original de Elsa na franquia Frozen. A atriz e cantora norte-americana tenta equilibrar seu trabalho com a responsabilidade de ser mãe, ela empreende uma jornada desafiadora e se prepara para realizar seu sonho.





Mila no Multiverso





A nova série brasileira original do Disney+, Mila no Multiverso chega com exclusividade ao streaming no dia 25 de janeiro. Explorando a temática dos múltiplos universos, Mila no Multiverso une aventura e ficção-científica.

A produção conta a história da jovem Mila (Laura Luz), que em seu 16º aniversário descobre um dispositivo que pode levá-la para visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis (vivida pela atriz Malu Mader). Apesar dos perigos, Mila sabe que está no meio da viagem mais incrível de todas em sua vida.





Estreias de produções originais em Fevereiro





O Clube dos Graves





Nessa série original prevista para estrear dia 22 de fevereiro, o professor Amaranto Molina (Carlos Vives) chega ao Instituto Ultranova para transformá-lo. O local é uma escola especializada em música regida por fórmulas antigas onde Eduardo Kramer (Julián Arango), seu diretor, escolhe cinco alunos todos os anos, chamados de "Agudos", para formar uma banda.

Assim, Kramer deixa de lado “Graves” apenas por não atender aos padrões do mercado. Mas Molina, com a ajuda de seus métodos disruptivos, proporcionará um novo olhar para a escola, que a tornará mais inclusiva e, dessa forma, ajudará os alunos a encontrar seu verdadeiro talento musical.