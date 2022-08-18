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Calendário Disney: esses são os próximos live-actions de filmes clássicos que serão lançados

18 de agosto de 2022
18 de agosto de 2022

Confira a lista dos próximos filmes live-actions da Disney que prometem emocionar adultos e crianças. 


A magia das animações da Disney encantou várias gerações ao longo dos anos. E agora, toda essa emoção tem ganhado vida com os live-actions de filmes clássicos – todos disponíveis no Disney+

De Cinderela à Aladdin, passando por A Bela e a Fera e até mesmo O Rei Leão, todos esses filmes live-actions conquistaram o público mais uma vez. E ainda há muitos outros por vir!

Portanto, confira a seguir quais serão os próximos lançamentos em live-action que já estão confirmados no calendário Disney:

Pinóquio é o próximo live-action que estreia no Disney+

Pinóquio

As aventuras do boneco de madeira que queria ser gente vão ganhar uma versão ainda mais especial em breve. No dia 8 de setembro, a versão em live-action de Pinóquio chega ao Disney+.

No longa, Tom Hanks é quem interpreta Gepeto, o marceneiro que criou Pinóquio e que o ama como a um filho. Dirigido por Robert Zemeckis, o longa ainda traz Benjamin Evan Ainsworth como Pinóquio e a atriz Cynthia Erivo como Fada Azul.

Mergulhe nas aventuras submarinas do live-action de A Pequena Sereia

A Pequena Sereia

Prepare-se para ir fundo nos oceanos ao lado da sereia Ariel e sua turma! O live-action de A Pequena Sereia também já está em produção.

Inspirado no clássico conto de Christian Andersen, a história trará a atriz e cantora Halle Bailey como Ariel. Melissa McCarthy será a malvada Úrsula, enquanto Javier Bardem viverá o Rei Tritão. A direção é de Rob Marshall.

Live-action de Peter Pan & Wendy levará o público à Terra do Nunca

Peter Pan

A famosa história do garoto que não queria crescer também vai ganhar vida no longa Peter Pan & Wendy

As primeiras informações contam que o projeto será dirigido por David Lowery e trará o ator Jude Law como Capitão Gancho e Yara Shahidi (de Black-Ish e Grown-ish) como Sininho.

Não perca a magia dos live-actions da Disney no Disney+

Enquanto aguarda a estreia dos próximos live-actions da Disney, confira as emocionantes histórias de filmes clássicos no Disney+

Você poderá assistir – tanto em versão de animação quanto em live-action – a grandes produções como Aladdin, Dumbo, Mulan, A Dama e o Vagabundo e muito mais!

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