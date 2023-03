Calendário Marvel: estas são as próximas estreias do UCM

Novos personagens e heróis já conhecidos da Marvel Studios chegam aos cinemas e ao Disney+ em breve. Confira todos os detalhes!



Boas notícias para os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Após o sucesso da estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nos cinemas, em breve o longa-metragem chega ao Disney+. Mas ela não é a única!



A Marvel Studios também lançará produções sobre novos personagens, além de obras protagonizadas pelos super-heróis já conhecidos do público.

Pois bem, a espera acabou! Já deixe marcado na sua agenda as próximas estreias da Marvel nos cinemas e também no Disney+, abaixo:





Thor: Amor e Trovão



Thor: Amor e Trovão tem data de lançamento marcada para o dia 7 de julho nos principais cinemas brasileiros.

Tempos depois dos eventos ocorridos em Vingadores: Ultimato, Thor está em uma jornada de autoconhecimento. Porém, os Guardiões da Galáxia interrompem sua “aposentadoria” para convencê-lo a retornar ao campo de batalha.

Acontece que Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), é um assassino galáctico com um terrível plano de vingança: exterminar todos os deuses.

Para combater essa ameaça, Thor pede ajuda a seus amigos Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e a sua ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman). Para sua surpresa, agora Jane também é capaz de empunhar seu martelo Mjolnir, tornando-se, assim, a Poderosa Thor.









Mulher-Hulk: Defensora de Heróis





Com estreia exclusiva no Disney+, a série Mulher-Hulk chega à plataforma a partir de 17 de agosto.

Conheça Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma mulher solteira de 30 anos que sonha em se tornar uma advogada de sucesso. Outro detalhe sobre Jennifer é que ela é parente de Bruce Banner (Mark Ruffalo), também conhecido como o Incrível Hulk.

Logo, Jennifer precisará equilibrar sua vida dupla: por um lado está a carreira como advogada especialista em casos legais sobre-humanos. Por outro, sua própria versão super-poderosa e de dois metros de altura.







Pantera Negra: Wakanda para Sempre





Pantera Negra: Wakanda para Sempre é a produção da Marvel que estreia em dezembro nos cinemas.

O longa é uma sequência do filme Pantera Negra, lançado em 2018, com o inesquecível Chadwick Boseman no papel principal. Na nova produção, o mundo de Wakanda se expande através de mais aventuras e desafios. A obra é dirigida por Ryan Coogler e produzida por Kevin Feige.









Guardiões da Galáxia: Especial de Natal





O seu fim de ano vai ser ainda mais especial com a presença de Star-Lord e seu fiel grupo de amigos. Os icônicos guardiões da Marvel chegam com novas aventuras e desafios ao Disney+ em dezembro com a estreia de Guardiões da Galáxia: Especial de Natal.

Com direção de James Gunn, o especial segue os heróis da franquia Guardiões da Galáxia em uma divertida história que trará novas aventuras em um tempo diferente.









Echo





Nova série da Marvel Studios, Echo poderá ser vista em 2023 exclusivamente no Disney+.

Echo conta a história da origem de Maya Lopez (Alaqua Cox). Inicialmente, a trama apresenta Maya em sua cidade natal, Nova York. A jovem, que é deficiente auditiva, é a líder de uma gangue conhecida como Máfia dos Agasalhos.

Nesta nova produção, a protagonista deve enfrentar seu passado e se reconectar com suas raízes nativas norte-americanas. Para isso, ela precisará abraçar o significado do que é família e de sua comunidade.







Ironheart





Outra série que também desembarca em breve no Disney+ é Ironheart.

Protagonizada por Dominique Thorne, a produção traz a história de Riri Williams, uma inventora genial. É de sua mente que sai a criação da armadura mais avançada tecnologicamente desde a que foi criada por Tony Stark (Robert Downey Jr.) em Homem de Ferro.









Secret Invasion





Secret Invasion também é mais uma nova aventura que chegará direto ao serviço de streaming.

Com Samuel L. Jackson como Nick Fury e Ben Mendelsohn como Skrull Talos, a produção é protagonizada pelos dois personagens que se conheceram em Capitã Marvel (2019). A série de eventos dos quadrinhos crossover traz uma facção de Skrulls, que mudam de forma e que se infiltram na Terra há anos.







I Am Groot





A produtora executiva Kirsten Lepore muda de cargo e assume a direção de I Am Groot, que em breve chega ao Disney+.

Mergulhe na história de Baby Groot, a versão bebê do alien que se assemelha a uma árvore e que faz parte dos Guardiões da Galáxia. A série de curtas originais explora seus dias de glória, enquanto ele cresce — e arruma problemas — entre as estrelas.







Agatha: House of Harkness





Kathryn Hahn interpreta mais uma vez a icônica Agatha, a vizinha de Wanda Maximoff que revelou ser uma terrível vilã em WandaVision (2021). A personagem também terá novidades no serviço de streaming, com uma série própria.



Jac Schaefer assina como produtor executivo e redator principal da produção.