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Calendário Marvel: estas são as próximas estreias do UCM

15 de junho de 2022
15 de junho de 2022

Novos personagens e heróis já conhecidos da Marvel Studios chegam aos cinemas e ao Disney+ em breve. Confira todos os detalhes!


Boas notícias para os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Após o sucesso da estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nos cinemas, em breve o longa-metragem chega ao Disney+. Mas ela não é a única!

A Marvel Studios também lançará produções sobre novos personagens, além de obras protagonizadas pelos super-heróis já conhecidos do público.

Pois bem, a espera acabou! Já deixe marcado na sua agenda as próximas estreias da Marvel nos cinemas e também no Disney+, abaixo:

Thor: Amor e Trovão


Thor: Amor e Trovão tem data de lançamento marcada para o dia 7 de julho nos principais cinemas brasileiros.

Tempos depois dos eventos ocorridos em Vingadores: Ultimato, Thor está em uma jornada de autoconhecimento. Porém, os Guardiões da Galáxia interrompem sua “aposentadoria” para convencê-lo a retornar ao campo de batalha.

Acontece que Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), é um assassino galáctico com um terrível plano de vingança: exterminar todos os deuses.

Para combater essa ameaça, Thor pede ajuda a seus amigos Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e a sua ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman). Para sua surpresa, agora Jane também é capaz de empunhar seu martelo Mjolnir, tornando-se, assim, a Poderosa Thor.

Thor: Amor e Trovão


Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Com estreia exclusiva no Disney+, a série Mulher-Hulk chega à plataforma a partir de 17 de agosto.

Conheça Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma mulher solteira de 30 anos que sonha em se tornar uma advogada de sucesso. Outro detalhe sobre Jennifer é que ela é parente de Bruce Banner (Mark Ruffalo), também conhecido como o Incrível Hulk.

Logo, Jennifer precisará equilibrar sua vida dupla: por um lado está a carreira como advogada especialista em casos legais sobre-humanos. Por outro, sua própria versão super-poderosa e de dois metros de altura.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis


Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Pantera Negra: Wakanda para Sempre é a produção da Marvel que estreia em dezembro nos cinemas.

O longa é uma sequência do filme Pantera Negra, lançado em 2018, com o inesquecível Chadwick Boseman no papel principal. Na nova produção, o mundo de Wakanda se expande através de mais aventuras e desafios. A obra é dirigida por Ryan Coogler e produzida por Kevin Feige.

Pantera Negra: Wakanda para Sempre


Guardiões da Galáxia: Especial de Natal

O seu fim de ano vai ser ainda mais especial com a presença de Star-Lord e seu fiel grupo de amigos. Os icônicos guardiões da Marvel chegam com novas aventuras e desafios ao Disney+ em dezembro com a estreia de Guardiões da Galáxia: Especial de Natal.

Com direção de James Gunn, o especial segue os heróis da franquia Guardiões da Galáxia em uma divertida história que trará novas aventuras em um tempo diferente.

Guardiões da Galáxia: Especial de Natal


Echo

Nova série da Marvel Studios, Echo poderá ser vista em 2023 exclusivamente no Disney+.

Echo conta a história da origem de Maya Lopez (Alaqua Cox). Inicialmente, a trama apresenta Maya em sua cidade natal, Nova York. A jovem, que é deficiente auditiva, é a líder de uma gangue conhecida como Máfia dos Agasalhos.

Nesta nova produção, a protagonista deve enfrentar seu passado e se reconectar com suas raízes nativas norte-americanas. Para isso, ela precisará abraçar o significado do que é família e de sua comunidade.

Echo


Ironheart

Outra série que também desembarca em breve no Disney+ é Ironheart.

Protagonizada por Dominique Thorne, a produção traz a história de Riri Williams, uma inventora genial. É de sua mente que sai a criação da armadura mais avançada tecnologicamente desde a que foi criada por Tony Stark (Robert Downey Jr.) em Homem de Ferro.

Ironheart


Secret Invasion

Secret Invasion também é mais uma nova aventura que chegará direto ao serviço de streaming.

Com Samuel L. Jackson como Nick Fury e Ben Mendelsohn como Skrull Talos, a produção é protagonizada pelos dois personagens que se conheceram em Capitã Marvel (2019). A série de eventos dos quadrinhos crossover traz uma facção de Skrulls, que mudam de forma e que se infiltram na Terra há anos.

Secret Invasion


I Am Groot

A produtora executiva Kirsten Lepore muda de cargo e assume a direção de I Am Groot, que em breve chega ao Disney+.

Mergulhe na história de Baby Groot, a versão bebê do alien que se assemelha a uma árvore e que faz parte dos Guardiões da Galáxia. A série de curtas originais explora seus dias de glória, enquanto ele cresce — e arruma problemas — entre as estrelas.

I AM Groot


Agatha: House of Harkness

Kathryn Hahn interpreta mais uma vez a icônica Agatha, a vizinha de Wanda Maximoff que revelou ser uma terrível vilã em WandaVision (2021). A personagem também terá novidades no serviço de streaming, com uma série própria.

Jac Schaefer assina como produtor executivo e redator principal da produção.

Agatha: House of Harkness


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