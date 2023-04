Calendário Star Wars: quais são os novos filmes e séries confirmados

Novidades da Lucasfilm foram divulgadas durante a Star Wars Celebration Europe.



Entre os dias 6 e 9 de abril, aconteceu em Londres a Star Wars Celebration Europe 2023, um evento que reúne fãs, artistas e tudo ligado ao universo Star Wars, criado por George Lucas.

Na ocasião, o trailer do novo Indiana Jones e a Relíquia do Destino foi divulgado. O público acompanhou, ainda, o anúncio de várias novidades sobre filmes e séries da franquia que se passa na galáxia distante.

O trailer e o pôster da série Ahsoka, com Rosario Dawson





“Algo está vindo. Algo sombrio. Eu sinto isso.” O público também pode sentir que algo importante está chegando com a divulgação do trailer oficial da série Ahsoka – prevista para estrear em agosto no Disney+.

A produção traz Rosario Dawson novamente no papel da personagem-título e conta, ainda, com Natasha Liu Bordizzo (como Sabine Wren) e Mary Elizabeth Winstead (como Hera Syndulla), além do famoso e mal-humorado dróide, Chopper.







Três novos filmes de Star Wars foram confirmados na Star Wars Conference Europe





Uma das novidades que mais animou os fãs da franquia foi o anúncio feito pela presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy: mais três filmes do universo Star Wars estão em produção

James Mangold dirigirá uma das produções que voltará ao início da Ordem dos Jedi. Já Dave Filoni será o responsável por dirigir um longa centrado na Nova República, que encerrará as tramas contadas em séries como The Mandalorian, O Livro de Boba Fett, dentre outras.

Por fim, Sharmeen Obaid-Chinoy dirigirá um filme ambientado após os eventos de Star Wars Episódio IX: Ascensão Skywalker. E tem mais: Daisy Ridley voltará como Rey, construindo uma nova Ordem Jedi.







Novas imagens da temporada 2 de Andor





Diego Luna e o elenco de Andor estiveram presentes no evento para divulgar imagens da nova temporada da série.

O showrunner, Tony Gilroy, que também esteve presente, declarou: "Estamos indo o mais rápido possível para voltar com a segunda parte e terminar [a série] com orgulho, e deixar vocês orgulhosos de nós.”









A Star Wars Conference Europe trouxe novidades sobre Star Wars: Acólito





Leslye Headland, showrunner da série Star Wars: Acólito, apresentou ao público a produção ao lado de Kelnacca, um Mestre Jedi Wookiee interpretado por Joonas Suotamo. De acordo com Headland, a intenção era contar uma história “da perspectiva dos vilões”.

Assim, a trama se passa durante a Alta República, o auge da Ordem Jedi. “É quando os bandidos estão em menor número”, disse ela. “Eles são os azarões, então parecia a parte perfeita da linha do tempo para explorar em live-action.”

A produção terá Carrie-Ann Moss no elenco, e tem previsão de estreia para 2024.





The Skeleton Crew também ganhou novas informações





Jude Law se uniu ao jovem elenco formado por Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter e Robert Timothy Smith para apresentarem Skeleton Crew, outra série Star Wars prevista para estrear ainda este ano.

Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, antecipou que a trama será similar a de alguns filmes da década de 1980, estrelado por crianças – mas sem necessariamente ser uma produção infantil, apenas.







Star Wars: Histórias dos Jedi ganhará uma nova temporada





A animação de sucesso Star Wars: Histórias dos Jedi vai ganhar mais uma temporada. "Histórias dos Jedi foi tão divertido da primeira vez que decidi fazer mais", disse Dave Filoni, criador da série.

A primeira temporada da produção teve seis episódios focados nas histórias de Ahsoka Tano e Conde Dookan.

A primeira temporada da produção teve seis episódios focados nas histórias de Ahsoka Tano e Conde Dookan.