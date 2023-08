Camp Rock: relembre o filme com Demi Lovato e os Jonas Brothers 

Há 15 anos, a produção original estreava no Disney Channel, trazendo muita música e diversão!



O ano era 2008 quando Camp Rock, filme original do Disney Channel, chegou com a história de Mitchie Torres (vivida por Demi Lovato) e os garotos do Connect 3 – interpretados por Joe, Nick e Kevin Jonas, mais conhecidos como os Jonas Brothers!

Passaram-se 15 anos desde então e os fãs de todos esses nomes incríveis da música pop mundial só aumentam a cada dia. Para celebrar, nada melhor do que relembrar essa querida produção e revê-la no Disney+!





Relembre a história de Camp Rock 15 anos depois



A jovem e sonhadora Mitchie era interpretada por uma igualmente sonhadora e ainda adolescente Demi Lovato. Na trama, ela sonhava em participar de um acampamento musical de verão chamado Camp Rock.

Quando, enfim, ela tem a chance de ir, Mitchie descobre que muitos dos campistas têm parentes ou amigos famosos no mundo do entretenimento, enquanto ela é “apenas” a filha da cozinheira do acampamento.

Após encontrar o arrogante vocalista do grupo Connect 3, sua vida passa por uma incrível reviravolta, na qual ela aprende a importância de ser verdadeira consigo mesma.





Os 15 anos de Camp Rock: curiosidades



Nascida em agosto de 1992, Demi Lovato tinha apenas 16 anos quando Camp Rock foi lançado. Já Kevin, Joe e Nick Jonas tinham, respectivamente, 21, 19 e 16 anos de idade.

A produção foi indicada a várias premiações, incluindo o Kid’s Choice Awards, também em 2008. E o sucesso do filme foi tanto que, em 2010, foi lançada uma sequência chamada Camp Rock 2: The Final Jam.

Na produção, também estrelada por Demi e os Jonas Brothers, uma grande companhia do ramo da música quer fechar o Camp Rock. A fim de salvar o acampamento, Mitchie desafia os empresários para uma super apresentação final. E que vença o melhor!

Por fim, tanto Camp Rock quanto Camp Rock 2: The Final Jam trazem clipes extras exclusivos no streaming.





Veja e reveja Camp Rock no Disney+ hoje, amanhã e por mais 15 anos!



Faça o ritmo, aumente o volume e viva o rock! Prepare-se para cantar e dançar como nunca com Camp Rock, um filme original do Disney Channel disponível no Disney+.

Aproveite para curtir Camp Rock 2: The Final Jam e outras super produções do Disney Channel como Hannah Montana, As Visões da Raven e muito mais, tudo no streaming da Disney!