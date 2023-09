Canções clássicas da Disney ganham novas versões para os pequenos no Disney+

A série de curtas Disney Junior Wonderful World of Songs traz a magia musical da Disney para encantar todas as idades.



Ao longo dos últimos 100 anos, as animações da Disney conquistaram o mundo não apenas pela magia de suas histórias ou pela beleza das princesas. As canções clássicas da Disney também fizeram – e fazem! – parte da vida de muita gente.

Agora, dez dessas músicas que emocionaram gerações ganharam novas versões em Disney Junior Wonderful World of Songs, novo especial que acaba de estrear no Disney+.

Em cada produção, a música é repensada e os personagens são representados no estilo da série de especiais do Disney Junior, Pequenas Canções.

O repertório de curtas musicais inclui trilhas icônicas como "Circle of Life", de O Rei Leão (1994), "You Can Fly!", de Peter Pan (1953), e clássicos mais atuais, como "How Far I'll Go", de Moana (2016).









Deixe-se levar pelas músicas clássicas da Disney no Disney+

Nostalgia e emoção se encontram no Disney Junior Wonderful World of Songs – já disponível no Disney+. Com cerca de 90 segundos de duração, os curtas especiais fazem parte da comemoração dos 100 anos da The Walt Disney Studios.