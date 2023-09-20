Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Canções clássicas da Disney ganham novas versões para os pequenos no Disney+

20 de setembro de 2023
20 de setembro de 2023

A série de curtas Disney Junior Wonderful World of Songs traz a magia musical da Disney para encantar todas as idades.


Ao longo dos últimos 100 anos, as animações da Disney conquistaram o mundo não apenas pela magia de suas histórias ou pela beleza das princesas. As canções clássicas da Disney também fizeram – e fazem! – parte da vida de muita gente.

Agora, dez dessas músicas que emocionaram gerações ganharam novas versões em Disney Junior Wonderful World of Songs, novo especial que acaba de estrear no Disney+.

Em cada produção, a música é repensada e os personagens são representados no estilo da série de especiais do Disney Junior, Pequenas Canções

O repertório de curtas musicais inclui trilhas icônicas como "Circle of Life", de O Rei Leão (1994), "You Can Fly!", de Peter Pan (1953), e clássicos mais atuais, como "How Far I'll Go", de Moana (2016). 


Deixe-se levar pelas músicas clássicas da Disney no Disney+

Nostalgia e emoção se encontram no Disney Junior Wonderful World of Songs – já disponível no Disney+. Com cerca de 90 segundos de duração, os curtas especiais fazem parte da comemoração dos 100 anos da The Walt Disney Studios.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set