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Capitão América: qual é a origem Soldado Invernal

14 de abril de 2022
14 de abril de 2022

Conheça como surgiu o personagem do sargento James “Bucky” Barnes, que mais tarde se tornou o Soldado Invernal. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O Capitão América, interpretado nos filmes por Chris Evans e com todas as produções disponíveis para assistir no Disney+, é um dos super-heróis do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que mais teve aliados durante suas aventuras.

Um deles é o sargento James Buchanan “Bucky” Barnes (Sebastian Stan), também conhecido como Soldado Invernal. Ele foi um ex-soldado do 107º Regimento de Infantaria e o melhor amigo de Steve Rogers (Capitão América).


Capitão América


Capitão América: como o Soldado Invernal surgiu nos filmes da Marvel

Durante a Segunda Guerra Mundial, Bucky Barnes foi capturado pelas forças da HYDRA, onde o malvado Arnim Zola (Toby Jones) aproveitou a oportunidade para testar seus experimentos no soldado. Algum tempo depois, Barnes conseguiu ser resgatado por Rogers, que já era Capitão América na época.

Mais tarde, os dois formam o Comando Selvagem para continuar os ataques às instalações da HYDRA de Johann Schmidt (Hugo Wallace Weaving), como aparece no filme Capitão América: O Primeiro Vingador.

Na missão para capturar Zola, Barnes cai de um trem e é declarado morto. No entanto, ele sobreviveu graças aos experimentos realizados nele; ele perdeu apenas um braço como resultado do acidente.

Barnes foi encontrado pela HYDRA e pela União Soviética, que fez novos experimentos no combatente, dando-lhe habilidades sobre-humanas. Depois de perder a memória de sua vida passada e adquirir um novo braço cibernético, ele se torna um agente da HYDRA conhecido como o Soldado Invernal.


James Barnes - Soldado Invernal


O Soldado Invernal na Disney: conheça as produções da Marvel onde o amigo do Capitão América aparece

Se você quer saber mais sobre o personagem Bucky Barnes (o Soldado Invernal), o Disney+ tem várias produções para conhecer melhor a história do grande amigo do Capitão América.

Veja abaixo os filmes e a série disponíveis para curtir as aventuras desse super-herói da Marvel Studios:

Falcão e O Soldado Invernal


O Soldado Invernal também tem aparições e menções em Vingadores: Era de Ultron, Homem-Formiga, Pantera Negra, Viúva Negra, Agentes da S.H.I.E.L.D. e Loki.

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