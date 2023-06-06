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Captain America: Brave New World: Marvel confirma título do novo filme do Capitão América

6 de junho de 2023
6 de junho de 2023

Estúdio também compartilhou em suas redes sociais uma foto de Anthony Mackie e Harrison Ford no set de gravações.


Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) puderam conferir mais uma imagem de Captain America: Brave New World (título no Brasil a confirmar), novo filme da Marvel Studios que chega aos cinemas em 2024.
Na foto compartilhada nas redes sociais do estúdio – replicada do perfil de Anthony Mackie –, o ator que vive o personagem Sam Wilson aparece ao lado de ninguém menos do que Harrison Ford.

Vale destacar que, em breve, Ford retorna aos cinemas vivendo o icônico professor e aventureiro Indiana Jones

Data de estreia de Captain America: Brave New World também é divulgada


Além de trazer Anthony Mackie com o traje do Capitão América, a imagem compartilhada tanto pelo ator quanto pelo perfil oficial da Marvel traz outra informação importante: a data de estreia do novo filme.

De acordo com a publicação, Captain America: Brave New World deverá chegar aos cinemas no dia 3 de maio de 2024


Captain America Brave New World Harrison Ford Anthony Mackie


Quem mais estará no elenco de Captain America: Brave New World 

Na produção, Harrison Ford assume o papel de Thaddeus Ross – antes interpretado pelo falecido ator William Hurt em outras produções sobre o super-herói.

Foram confirmadas também as participações de Carl Lumbly, retornando como Isaiah Bradley; Danny Ramirez como Joaquín Torres e Tim Blake Nelson como Dr. Samuel Sterns. Além disso, Shira Haas interpretará Sabra no filme, que é dirigido por Julius Onah.


Curta mais do Capitão América no Disney+


Enquanto Captain America: Brave New World não estreia nos cinemas, aproveite para curtir todos os títulos com o personagem!

Confira Capitão América: O Primeiro Vingador (2011), Capitão América e o Soldado Invernal (2014), Capitão América: Guerra Civil (2016) e suas aparições nos filmes da franquia Os Vingadores no Disney+!

O serviço de assinatura também traz a história de Sam Wilson na série Falcão e o Soldado Invernal (2021).

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