Captain America: Brave New World: Marvel confirma título do novo filme do Capitão América

Estúdio também compartilhou em suas redes sociais uma foto de Anthony Mackie e Harrison Ford no set de gravações.
Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) puderam conferir mais uma imagem de Captain America: Brave New World (título no Brasil a confirmar), novo filme da Marvel Studios que chega aos cinemas em 2024.
Na foto compartilhada nas redes sociais do estúdio – replicada do perfil de Anthony Mackie –, o ator que vive o personagem Sam Wilson aparece ao lado de ninguém menos do que Harrison Ford.
Data de estreia de Captain America: Brave New World também é divulgada
Além de trazer Anthony Mackie com o traje do Capitão América, a imagem compartilhada tanto pelo ator quanto pelo perfil oficial da Marvel traz outra informação importante: a data de estreia do novo filme.
Quem mais estará no elenco de Captain America: Brave New World
Na produção, Harrison Ford assume o papel de Thaddeus Ross – antes interpretado pelo falecido ator William Hurt em outras produções sobre o super-herói.
Curta mais do Capitão América no Disney+
Enquanto Captain America: Brave New World não estreia nos cinemas, aproveite para curtir todos os títulos com o personagem!