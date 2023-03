Cavaleiro da Lua: 5 pontos importantes antes de assistir ao último episódio

A saga de Marc/Steven está chegando ao último episódio com expectativa de ainda mais emoção. Antes de assistir ao fim da temporada, vale a pena relembrar momentos marcantes. Atenção: O conteúdo a seguir contém spoilers!



Cavaleiro da Lua (Moon Knight) chega à reta final no Disney+ apresentando muita emoção, reviravoltas e surpresas. No quinto episódio, apresentado na última quarta-feira, descobrimos que a história conturbada de Marc Spector (Oscar Isaac) tem origem em uma infância difícil, cheia de dor e traumas.

Antes de assistir ao último episódio de Cavaleiro da Lua, relembre 5 momentos importantes da série:







1. Conhecemos Steven, Marc, o deus Khonshu e Arthur Harrow





Nos primeiros capítulos da nova série dos Estúdios Marvel conhecemos logo de cara Steven Grant, o tímido atendente da loja de presentes de um museu de Londres especializado em história e arte egípcia. Podemos ver sua angústia de não se permitir dormir para não sonhar, já que quando ele adormece, seus “sonhos” o levam para lugares desconhecidos.

Steven acaba descobrindo que os sonhos são reais, e seu corpo é usado também por Marc Spector, um mercenário que é avatar do deus egípcio Khonshu. Grant fica ainda mais confuso ao se colocar no meio de situações perigosas e que não entende a razão. É apresentado também ao público Arthur Harrow, o poderoso antagonista de Marc e Khonshu, já que ele é o líder da seita da deusa Ammit, que é rival de Khonshu.







2. A busca pela tumba de Ammit





Em uma luta memorável no episódio 2, Arthur Harrow toma posse do escaravelho dourado que permite a localização da tumba onde Ammit está enterrada no Egito, para poder libertá-la e assim, despertar todo seu poder que estava banido.

O vilão começa sua busca, mas Marc/Steven e Layla também vão ao Egito atrás de Harrow para tentar achar a tumba antes dele. Em meio a muitos momentos emocionantes no terceiro episódio, há um especial: o encontro dos deuses da Enéade, que se reúnem dentro da Grande Pirâmide de Gizé.

Lá, os avatares de Hórus, Ísis, Tefnut, Osíris e Hathor estão dispostos a ouvir o que Khonshu, que já havia sido banido, tem a dizer. Ele pede um julgamento contra Arthur Harrow, que conspira para libertar Ammit. Mas os deuses chamam também Harrow, que os manipula e eles não acreditam em Khonshu.







3. O sarcófago de Alexandre, o Grande





O quarto episódio da série entrega muita ação, descobertas e reviravoltas surpreendentes. Arthur e seus seguidores encontram o local da tumba de Ammit. Pouco depois, Marc/Steven e Layla também chegam e encontram um sacerdote Heka, que protege os segredos da tumba – ele é uma criatura mágica que mata e remove os órgãos de quem ousa se aproximar do sarcófago.

Para influenciar psicologicamente Layla, Harrow revela que foi Marc quem matou o pai dela, a fim de fazê-la desistir da busca por Abdullah El-Faouly, que também é arqueólogo. Marc Spector nega, dizendo somente que estava presente no momento da morte. Layla segue ajudando Marc e eles encontram a tumba que, na verdade, é o sarcófago – há muito tempo perdido – de Alexandre, o Grande. E é na garganta dessa múmia que estava escondido o precioso shabti de Ammit.







4. Disparos contra Marc e a deusa hipopótamo





Ainda no quarto episódio, no momento que Marc/Steven encontram o shabti de Ammit, Arthur Harrow chega ao sarcófago e acontece um confronto que culmina em dois tiros em Marc Spencer. No final do capítulo, Marc aparece em uma cadeira de rodas e dopado na Ala Psiquiátrica de Putnam, sendo tratado por um médico igual a Arthur Harrow e sem entender o que é real ou imaginação. É assim que ele reencontra Steven, também no local, e os dois dão de cara com uma deusa egípcia em forma de hipopótamo: Tuéris.









5. As memórias de infância e a jornada de Duat





O quinto episódio de Cavaleiro da Lua é uma impressionante viagem pelas lembranças de Marc Spencer, com os traumas, dores e medos que o levaram às situações atuais. A deusa Taweret explica a Marc e Steven que eles devem viajar pelo submundo de pós-morte conhecido como Duat, orientados pela divindade hipopótamo Tuéris. Nesta aventura, eles precisam equilibrar seus corações e revisitar memórias dolorosas.

A deusa revela que se ao final da jornada a balança estiver equilibrada, suas almas seriam acolhidas em A'aru ou no Campo de Juncos, onde passariam a eternidade no paraíso. Se os corações não estiverem equilibrados, seriam reivindicados por Duat, que os levaria a congelar no oceano de areia.

Para buscar esse equilíbrio, Steven passa a olhar portas que mostram memórias importantes da vida de Marc Spencer, muitas que ele não se lembra. Os dois entram em um refeitório cheio de cadáveres e Marc se recorda de cada uma das pessoas que ele matou. Os dois também voltam a memórias de infância, nas quais é revelado que em um trágico acidente com o irmão mais novo de Marc, Randall, morreu. O que faz ele ser acusado, injustamente, pela mãe Wendy (a brasileira Fernanda Andrade) como sendo o culpado.

É a partir desse momento que as dores de Marc se tornam cada vez maiores e seu trauma o faz criar Steven, personalidade usada para fugir da realidade dolorosa de ser preterido por sua mãe e sentir culpa pela morte do irmão. Ao confrontar vários momentos do passado, como o assassinato do pai de Layla, o pacto com Khonshu e as surras que levava da mãe, os dois conseguem equilibrar os corações no final do episódio. Mas tarde demais para Steven, que acaba caindo da embarcação. Quando Steven tenta correr atrás do veleiro, ele sucumbe à natureza do Duat e fica congelado na areia. Marc, por sua vez, chega ao Campo dos Juncos.

Agora é aguardar o que o sexto e último capítulo da 1ª temporada de Cavaleiro da Lua irá revelar sobre essa história emocionante. Não perca, o episódio final estreia na quarta-feira, dia 4 de maio, exclusivamente no Disney+.