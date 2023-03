Cavaleiro da Lua: 8 curiosidades sobre o figurino da série da Marvel

As roupas criadas especialmente para a série têm chamado a atenção dos fãs. Confira 8 curiosidades do figurino. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Cavaleiro da Lua é a mais nova série da Marvel Studios, disponível com exclusividade no Disney+ e que vem conquistando fãs a cada semana (apresentando novos episódios todas as quartas-feiras).

A intrigante história gira em torno de Steven Grant/Marc Spector (e de Konshu, o deus egípcio da Lua que usa os dois como avatar) que sofre de transtorno dissociativo de identidade. As memórias e imagens confusas que assombram Grant/Spector o levam a viver situações repletas de conflito psicológico, mistério e muita ação com a marca da Marvel Studios.

A dedicada produção de Cavaleiro da Lua se destaca pelo grande impacto visual, seja nos cenários, nos efeitos especiais, como também no vestuário criado especialmente para a série.

Veja aqui 8 curiosidades sobre o figurino de Cavaleiro da Lua:







1. Influência da arte egípcia





Quando a figurinista Meghan Kasperlik assumiu a responsabilidade pelo figurino de Cavaleiro da Lua, ela soube imediatamente que, como grande parte da história está ligada ao antigo Egito, essa estética teria uma enorme influência nas roupas dos personagens. Para mergulhar nesse mundo e rever a história de seus deuses e seus estilos de vida, Kasperlik fez grande parte de sua pesquisa na seção de arte egípcia do Metropolitan Museum de Nova York.







2. Apresentar a personalidade por meio das roupas





Kasperlik resume o visual de Steven Grant em uma palavra: “Brixton”. Isso se refere ao estilo que pode ser visto no bairro de Londres que leva esse nome. Essa região concentra muitas lojas de estilistas independentes e as pessoas que frequentam a região têm um estilo street bem cool, com roupas de cortes retos, peças de cor preta e botas.

A figurinista, no entanto, quis modernizar um pouco o visual de Grant, incluindo elementos que estavam fora do lugar, como uma camiseta velha com estampa desgastada, calça plissada e sapatos Oxford com meias cinza, para dar o tom um pouco “confuso” do personagem.





3. Detalhes escondidos na roupa





A roupa de Marc Spector inclui um detalhe que sugere a existência de sua outra identidade, o Cavaleiro da Lua. Spector usa um capuz e um colete tático com bolsos. Sendo que a parte de trás do capuz e o colete sugerem o mesmo efeito criado para a capa do Cavaleiro da Lua.







4. Pesquisa multicultural





A personagem da arqueóloga Layla El-Faouly (May Calamawy) viveu no Cairo e em Londres. Ao imaginar como ela se vestiria, Meghan Kasperlik pensou em como isso poderia ter influenciado suas escolhas de roupas.

A figurinista da série pesquisou pessoas que viajam de outros países para Londres para ver como o estilo de Layla poderia ter evoluído sob a influência que a capital inglesa exerce sobre quem vem de outros países. Layla usa muito uma jaqueta de alfaiataria nas cores egípcias e geralmente tem um estilo mais esportivo – o que inclui usar um par de tênis que é bem prático para suas aventuras.







5. Toques modernos no figurino





O visual do Cavaleiro da Lua (Oscar Isaac), inclui alguns tênis de grife para modernizar o visual do personagem. As tiras dos sapatos usados pelo protagonista são uma homenagem ao Egito e às múmias.







6. Presença de simbologia





A roupa do vilão Arthur Harrow (Ethan Hawke), lembra o vestuário de um monge e traz um par de acessórios reveladores sobre os poderes do personagem. Harrow usa duas pulseiras com símbolos do antigo Egito que significam “morte”, além do seu cajado – com poderes dados pela deusa egípcia Ammit.







7. História egípcia





Totalmente feito sob medida, costurado e pintado à mão, o colar de couro usado por Khonshu (deus egípcio da Lua e da vingança) remete aos colares largos usados ​​pela elite do antigo Egito e suas bandagens lembram os envoltórios de linho das múmias.







8. Juramento implícito





As calças usadas pelo Cavaleiro da Lua trazem uma inscrição reveladora: hieróglifos inscritos na parte da coxa lêem o juramento de Khonshu: “Levante-se e viva novamente como meu punho de vingança, meu Cavaleiro da Lua.”