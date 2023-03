Cavaleiro da Lua: a história por trás da participação de Ethan Hawke na série

Ethan Hawke encara pela primeira vez um personagem dos Estúdios Marvel em Cavaleiro da Lua. Saiba como foi que o ator entrou na série para viver um vilão. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Ethan Hawke tem uma carreira de sucesso no cinema há mais de 35 anos. Mas foi apenas agora que ele fez seu primeiro personagem dos Estúdios Marvel na série Cavaleiro da Lua (Moon Knight), exclusiva do Disney+.

Cavaleiro da Lua conta a história de Steven Grant (Oscar Isaac), um homem que vive assombrado por memórias e sonhos perturbadores de “outra vida”. Grant descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e que compartilha um corpo com o mercenário Marc Spector, o qual também é um avatar do deus egípcio Khonshu. Entre aventuras e mistérios, eles encaram um perigoso inimigo: Arthur Harrow – vivido por Ethan Hawke.

Ethan Hawke em Cavaleiro da Lua: o convite para ser o vilão





Em uma entrevista oficial dada durante o lançamento da série, Ethan contou como foi o início dos contatos para participar de Cavaleiro da Lua. “Foi uma das coisas mais simples e orgânicas que já aconteceram comigo na minha carreira”, explicou ele.

O ator disse que já estava conversando com o diretor e produtor-executivo de Cavaleiro da Lua, Mohamed Diab, sobre outro projeto. Foi quando Diab contou a Hawke que iria fazer primeiro uma série – ou nas palavras do próprio diretor: “um grande trabalho da Marvel”.

Horas depois naquele mesmo dia, Hawke conheceu Oscar Isaac, um ator com quem nunca havia trabalhado antes, e que lhe fez a seguinte sugestão. “Ele me disse: ‘estou fazendo essa série da Marvel e você deveria interpretar o vilão’”, contou Ethan Hawke. “Foi quando pergunto a ele: 'quem está dirigindo?'”, lembra o vilão de Cavaleiro da Lua.

Coincidência ou destino, o ator se aproximava cada vez mais de participar da série. Antes do jantar daquele mesmo dia, Ethan Hawke recebeu uma ligação do seu agente dizendo: “Acabamos de receber esta oferta da Marvel”.





Ethan Hawke em Cavaleiro da Lua: uma versão do vilão para contemplar o ator no elenco





Ao considerar os atores e atrizes que dariam vida aos personagens, os diretores e roteiristas de Cavaleiro da Lua estavam trabalhando em uma versão diferente de Harrow.

“Escrevi um rascunho no qual Harrow era muito mais velho e era muito alguém olhando para sua própria mortalidade, chegando ao fim da estrada, aterrorizado e desesperado para fazer qualquer coisa”, revela Jeremy Slate, criador da série e roteirista principal.

Jeremy também contou que eles abandonaram a ideia de ter esse vilão mais velho quando souberam da chance de ter Ethan Hawke no elenco: “Oscar se aproximou de todos e disse ‘Olha, acho que posso colocar Ethan Hawke nisso’”, relembrou o roteirista.

Com Hawke a bordo do projeto, o personagem evoluiu para o que é visto hoje graças também a muitas contribuições do próprio ator. “Ethan teve uma visão realmente fascinante. Ele teve muitas ideias para coisas que não havia feito ainda em sua carreira e que poderia trazer para o personagem”, disse Slate.

Aqueles que viram os primeiros episódios da série já notaram que o lugar de Harrow na história varia consideravelmente dependendo da perspectiva. No episódio 2, Steven Grant visita o complexo de Harrow e vê o que ele realmente está fazendo pelos seguidores da seita que lidera: ele os alimenta e os abriga.

Mas quando o episódio 3 chega, com Marc Spector no comando do corpo mais uma vez, ele sabe exatamente o mal que se esconde abaixo da superfície do vilão Arthur Harrow.

O destino de Harrow será revelado nos próximos episódios. E os fãs, junto com Steven e Marc, descobrirão as verdadeiras intenções desse antagonista intrigante e magnético.

Cavaleiro da Lua está disponível com exclusividade no Disney+, com novos episódios todas as quartas-feiras.