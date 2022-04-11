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Cavaleiro da Lua: descubra o presente da Marvel escondido nos QR Codes da série

11 de abril de 2022
11 de abril de 2022

Os dois primeiros episódios da produção da Marvel Studios, além de trazerem uma trama alucinante, também guardam surpresas para os fãs dos quadrinhos.


Os primeiros episódios de Cavaleiro da Lua já estão disponíveis no Disney+ e trazem, além das incríveis histórias de Steven Grant (Oscar Isaac), alguns “presentes” escondidos em QR Code para os fãs da Marvel. Assistindo aos episódios 1 e 2 com atenção, é possível encontrar esses códigos, mas é preciso estar de olho nos detalhes.

Se você não reparou nesses momentos, não espere mais para ver os dois primeiros episódios da série. Assista e pause quando aparecer os QR Codes, então digitalize os códigos que o levarão a uma nova história do Cavaleiro da Lua, nos quadrinhos!


Moon Knight


Cavaleiro da Lua: o QR Code do primeiro episódio

No primeiro episódio encontramos o primeiro QR Code escondido em uma parede do museu, quando Steven Grant está conversando com uma garota. Ao escanear o código, você será direcionado ao site da Marvel e lá poderá ler gratuitamente a HQ Werewolf By Night #32


Cavaleiro da Lua


Cavaleiro da Lua: o QR Code do segundo episódio

O segundo episódio também traz outra surpresa escondida e é encontrado no momento em que Grant está prestes a entrar no armazém onde estão guardados os pertences de Marc Spector. Na porta do container está o QR Code que, caso seja escaneado, direcionará o espectador para o site da Marvel. Lá, você pode ler de graça o quadrinho Werewolf by Night #33.

Veja os episódios de Cavaleiro da Lua exclusivamente no Disney+ e aproveite também para ler as histórias nos quadrinhos! 

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