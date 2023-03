Episódio 3 de Cavaleiro da Lua: reunião com a Enéade e busca por novo sarcófago

Enquanto Marc/Steven e Layla procuram o túmulo de Ammit, os deuses condenam Khonshu por suas ações. Atenção: O conteúdo a seguir contém spoilers!





O episódio 3 de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) já está disponível no Disney+. Desta vez, é o mercenário Marc Spector (Oscar Isaac) que assume o controle do corpo enquanto Steven Grant (Isaac) tenta impedir que Marc seja sempre tão violento.

Após os eventos do segundo episódio, Harrow é quem toma posse do escaravelho dourado, uma bússola que leva ao shabti, uma espécie de estatueta, de Ammit. Já Marc deve completar esta última missão para Khonshu. E para isso, ele terá que contar com a ajuda de Grant e Layla El-Faouly (May Calamawy).

Khonshu enfrenta Harrow em uma reunião com a Enéade



À medida que Harrow avança em sua missão de libertar Ammit, Khonshu convoca os deuses da Enéade que se reúnem na Grande Pirâmide de Gizé. Lá, os avatares de Hórus, Ísis, Tefnut, Osíris e Hathor estão dispostos a ouvir o que Khonshu, que já havia sido banido, tem a dizer. "Eu invoco um julgamento contra Arthur Harrow, que conspira para libertar Ammit", afirma Khonshu através de seu avatar.

Rapidamente, as divindades convocam Harrow diante das acusações. É a palavra de um contra o outro. O problema é que os deuses não confiam mais em Khonshu. "Não me traz nenhum prazer dizer que este é um homem profundamente perturbado. Konshu está se aproveitando dele", diz Harrow sobre Marc, que admite não estar bem, mas reitera as acusações contra o vilão.

Em busca do sarcófago de Senfu



Layla e Marc pegam uma embarcação para ir à residência de Anton Mogart (Gaspard Ulliel), um rico e excêntrico colecionador de antiguidades. Durante a viagem, Layla esclarece a Marc que ela não está lá para ajudá-lo. Ela está lá por si mesma e por todos aqueles que morrerão se Harrow for bem-sucedido. Enquanto os locais dançam no barco, Marc reflete sobre como aqueles sons e músicas o lembram de seu casamento. Mas ao invés de se abrir com sua ex-esposa, o mercenário a rejeita e a afasta outra vez.

Uma vez na residência de Mogart, Marc se apresenta como "Rufino Estrada", marido de Layla. Com a ajuda de Steven, tenta decifrar as mensagens codificadas escondidas no manto que recobre a múmia do Sarcófago de Sifu, que Mogart possui. O britânico orienta Marc a dobrar o material; e, com suas peças alinhadas, eles vêem um mapa estelar.

No entanto, os homens de Mogart acusam Marc e Layla de manipular as peças. Antes que uma briga aconteça, Mogart é informado que uma terceira pessoa chegou: Arthur Harrow. Por sua vez, o líder do culto misterioso tenta distanciar Marc de sua ex, citando a morte do pai de Layla.

Agora, Layla e Marc estão no deserto procurando constelações mas, para o mercenário, é impossível decifrar as coordenadas das peças. Por esta razão, ele cede o controle de seu corpo para Steven, que rapidamente consegue fazer um mapa. Eles finalmente determinam que podem triangular as constelações nas coordenadas da Terra. No entanto, Steven levanta um problema: não é tão simples porque as estrelas mudaram suas posições ao longo dos últimos dois mil anos.

Ao ouvi-los, Khonshu revela que se lembra da noite específica em questão, e que pode voltar o céu noturno no tempo. Percebendo o custo de seu ato, o deus lembra Steven para impedir Ammit, não importa o que aconteça. E pede para que diga a Marc para libertá-lo depois que os outros deuses o aprisionaram pelo que está fazendo.

Na Câmara dos Deuses, acreditando que Khonshu pode ouvi-lo, Harrow confessa que gostava de infligir dor em seu nome, o maior pecado que ele carrega. Ele revela sua gratidão pela quebra de seu espírito por Khonshu, pois agora ele pode realizar o que o deus não conseguiu.