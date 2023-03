Cavaleiro da Lua: o que você precisa saber antes de assistir ao episódio 5

Um beijo apaixonado, a descoberta do sarcófago de um faraó e o aparecimento de um hipopótamo. O que aconteceu no último episódio? Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Em "A Tumba", episódio 4 de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) disponível no Disney+, Arthur Harrow (Ethan Hawke) e seus discípulos entram no túmulo de Ammit. Steven Grant/Marc Spector (Oscar Isaac) e Layla El-Faouly (May Calamawy) também. O encontro dos personagens culmina em um evento chocante.

Steven e Marc serão capazes de impedir a libertação de Ammit em um mundo sem Khonshu e sem a proteção do Sr. Knight e do Cavaleiro da Lua? Aventura, horror, comédia e romance: o que nos deixou o novo capítulo da produção da Marvel Studios.







O avatar final de Ammit era um faraó





Steven e Layla procuram encontrar o túmulo de Ammit. O britânico confessa à arqueóloga que Marc se afastou para protegê-la de Khonshu. Antes de continuar com a aventura, Steven a beija. Dentro das escavações, Grant percebe a homenagem de Layla a seu falecido pai: ela desenhou suas iniciais na areia, logo na entrada. Para consolar Layla, ele relembra que o pai dela era um arqueólogo que morreu em uma missão em busca de seu sonho.

O problema agora é que existem vários caminhos, dentro da tumba, para chegar ao precioso sarcófago. Steven se pergunta se todos eles refletem o Olho de Hórus, o símbolo real de proteção na vida após a morte. Espantados, eles percebem que o avatar final de Ammit era um faraó, e que os seis caminhos representam seis sentidos.





Layla e um sacerdote Heka, corpo a corpo





Carne fresca e sangue, bem como ossos, aterrorizam Layla e Marc quando estes chegam a uma sala cheia de múmias. Enquanto eles estão em busca de uma saída, um sacerdote Heka, espécie de criatura que é seguidora do deus da magia, chega ao local com um discípulo de Harrow. Ele o corta e remove seus órgãos.

Escondidos em diferentes partes do lugar, Layla e Steven observam a cena sinistra. Grant não consegue evitar sua falta de jeito e derruba um dos potes, chamando a atenção do sacerdote. Uma perseguição real e arrepiante começa entre os personagens, e termina com Layla jogando o ser de um penhasco. Harrow. no entanto, aparece – apenas para atormentá-la psicologicamente.







O túmulo de Alexandre, o Grande





Harrow joga sua melhor cartada para atacar Layla: ele garante a ela que seu pai foi morto por mercenários, e que Marc teve algo a ver com o assassinato.

Enquanto isso, Steven se encontra em uma tumba digna de um faraó. Espantado com a escrita macedônia no sarcófago, ele percebe que se trata do túmulo – há muito perdido – de Alexandre, o Grande.

Steven abre o sarcófago dourado. Atrás da garganta da múmia, descobre o precioso shabti de Amitt. Mas as acusações de Harrow tiram o tempo que ele teria para escapar. Isso porque, chocada e furiosa, Layla exige falar com Marc de imediato. Ela quer saber se Spector matou Abdullah El-Faouly. O ex-mercenário nega, embora confesse que estava lá no momento em que isso ocorreu.

Marc explica a Layla que seu parceiro ficou ganancioso e executou a todos no local da escavação. E que ele não conseguiu salvar o pai da ex-mulher. Ele próprio teria morrido naquela noite se não tivesse feito um acordo com Khonshu.





Dois disparos para Marc e a Ala Psiquiátrica Putnam

Armado com rifles, Harrow e seus discípulos encontram Marc enquanto Layla se esconde. O vilão atira no ex-mercenário duas vezes, bem na altura do coração. O corpo sem vida de Marc cai em uma poça de água, dentro da câmara.

Em seguida, surgem dois aventureiros em uma selva. Um deles é o Dr. Steven Grant. No entanto, toda essa trama é, na verdade, um filme que está sendo projetado em uma televisão na Ala Psiquiátrica de Putnam. Marc acorda em uma cadeira de rodas, e vê que os funcionários do hospital são discípulos de Harrow. Layla também está no local.

Atordoado, ele está no consultório do Dr. Arthur Harrow, que admite que Marc tem grande dificuldade em diferenciar entre o que é real e o que está em sua cabeça. Harrow o lembra que ele está sedado devido a seu próprio comportamento.

Observando objetos familiares como a bengala do médico, Spector murmura que tudo o faz lembrar de alguma coisa. De repente, Marc se recorda: “Você atirou em mim!”. Atormentado, ele procura uma rota de fuga. Infelizmente, os efeitos do sedativo ainda não passaram e ele tenta escapar enquanto bate em Billy (David Ganly) e Bobbi (Ann Akinjirin).







Um hipopótamo





Fugindo pelo corredor do hospital, Marc se esconde em um quarto escuro. De repente, ele encontra Steven em um sarcófago. Vendo um ao outro, Marc e Steven se abraçam aliviados. No entanto, não entendem como é possível que ambos estejam em pé, um na frente do outro.

Enquanto caminham pelo corredor, eles veem um sarcófago parado em outra sala chacoalhando, mas o ignoram. Em seguida, Marc e Steven são surpreendidos pelo aparecimento de outra divindade em forma de hipopótamo: Taweret.