'Cavaleiro da Lua': qual é o transtorno psicológico de Steven Grant

Obra estrelada por Oscar Isaac estreia com exclusividade no Disney+ e leva o espectador a um mundo misterioso e sombrio.





Os fãs da Marvel Studios estão contando as horas para o lançamento de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) no Disney+. Estreia em 30 de março a série protagonizada por Oscar Isaac, e que tem também no elenco Ethan Hawke e May Calamawy. A produção mostra um mundo misterioso e sombrio, que traz novas perspectivas ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Depois de assistir aos trailers e conhecer mais os personagens da série, descobrimos que Steven Grant precisa aprender a lidar com um distúrbio que afeta sua memória e lhe traz lembranças que parecem de outra vida. Tudo isso enquanto Grant se vê em meio a um enigma que envolve poderosos deuses do Egito.









Que distúrbio psicológico Steven Grant tem em Cavaleiro da Lua?







Steven Grant descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e que compartilha um corpo com Marc Spector, um ex-mercenário e a implacável personificação de Khonshu, o deus egípcio da Lua.



Com seus inimigos cada vez mais próximos, Steven deve aprender a se ajustar a essa revelação e trabalhar em conjunto com Marc. Com outros motivos divinos em jogo, os dois precisam transitar entre suas identidades complexas para enfrentar uma batalha mortal que envolve os poderosos deuses do Egito.









Cavaleiro da Lua exclusivamente no Disney+





A série Cavaleiro da Lua estreia dia 30 de março, exclusivamente no Disney+, e traz novos episódios todas as quartas-feiras.