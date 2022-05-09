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Cavaleiro da Lua: quem é Jake Lockley?

9 de maio de 2022
9 de maio de 2022

O capítulo final da produção da Marvel Studios trouxe novas revelações e surpresas para os fãs. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O sexto e último episódio de Cavaleiro da Lua (Moon Knight), disponível no Disney+, revelou que, finalmente, Khonshu não lamenta muito perder Marc Spector. É porque ele já encontrou alguém capaz de fazer as coisas mais difíceis que Marc/Steven não ousaria fazer.

Em uma cena pós-créditos, finalmente encontramos Jake Lockley no capítulo. Embora esta seja sua primeira aparição na série, não é a primeira vez que sua existência é sugerida ao longo da primeira temporada.

Moon Knight


Quem é Jake Lockley?

Jake Lockley é o terceiro alter ego de Marc Spector e aparece no final do sexto capítulo. Ele é quem vai ao Hospital Psiquiátrico Sienkiewicz encontrar Arthur Harrow e tirá-lo de lá. No início da cena, ele aparece de relance levando o vilão para uma grande limusine branca, onde Khonshu esperava os dois.

Jake fala apenas duas frases ao longo de toda a cena, o que fez os fãs ficarem de cabelo em pé enquanto ele aponta sua pistola para Arthur Harrow – mostrando o lado mais violento desta outra personalidade de Marc.

Durante outros episódios da série, há alguns indícios de sua existência, como quando Marc/Steven se surpreendem com o resultado sangrento de algumas lutas. Há também o aparecimento de um intrigante terceiro sarcófago no hospital psiquiátrico. “Sabíamos desde o início que os fãs estariam atentos a referências e dicas de que Jake Lockley apareceria no programa”, disse o roteirista de Cavaleiro da Lua, Jeremy Slater, ao Marvel.com.

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