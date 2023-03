Cavaleiro da Lua: Quem é o dublê de Oscar Isaac?

Conheça a relação próxima entre o astro de Cavaleiro da Lua e seu dublê.

Cavaleiro da Lua (Moon Knight), produção de sucesso da Marvel Studios disponível no Disney+, chega ao seu episódio final. A história traz dois personagens bem diferentes: o pacato Steven Grant e o nervoso Marc Spector. Em comum, eles têm o fato de serem representados pelo mesmo ator: o ganhador do Globo de Ouro®, Oscar Isaac.

Para Isaac, dar vida a dois personagens tão diferentes foi um desafio, principalmente porque ambos contracenaram diversas vezes. Para resolver essa situação, os criadores da série utilizaram um recurso tão antigo quanto a própria indústria cinematográfica: os dublês.





Quem é o dublê de Oscar Isaac

Dublês são pessoas que se parecem muito com os atores protagonistas e são contratados, geralmente, para os substituírem em cenas perigosas. Neste caso, o uso do dublê foi necessário para que Oscar pudesse interpretar os dois personagens da melhor forma possível.

O curioso é que o próprio irmão mais novo de Oscar, o ator Michael Benjamin Hernández, foi contratado como seu dublê. Para Hernández, atuar em uma produção como Cavaleiro da Lua foi uma grande e inesperada surpresa.

“Dois meses antes do início das filmagens, Oscar me enviou uma mensagem. Ele me disse: 'Ei, eu vou fazer essa série. Eles estão pedindo um dublê ou se eu conheço alguém com quem eu queira atuar nessas cenas. Pensei em você!'. Eu não pude acreditar. Foi muito emocionante. Fiquei muito feliz em participar”, declarou o ator.

Após entrar oficialmente para o projeto, Oscar e Miguel passaram pelo mesmo treinamento do super-herói da Marvel. “Ele (Oscar) treinava e eu ia junto. Fui me preparando mentalmente para esse período de dois meses de treino intenso e de dieta para atingir um certo nível físico. Eu estava muito determinado e focado em conseguir, e me senti muito orgulhoso de mim mesmo por fazer isso acontecer", disse Hernandéz.





Além disso, Hernandéz trabalhou com Barbara Berkery, treinadora de dialetos em Cavaleiro da Lua, para conseguir ter o mesmo sotaque britânico de Steven. “Nos meus dias de folga, eu trabalhava no sotaque de Steven para torná-lo mais real, mais autêntico. Foi muito importante deixá-lo o mais detalhado possível”, diz ele.

Por fim, o dublê passou por uma transformação física para se parecer com seu irmão, Oscar Isaac. Ele não somente usava os mesmos traje e penteado, mas também lançava mão de próteses para replicar o nariz do ator de forma mais similar possível.