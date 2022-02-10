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NOVIDADES MARVEL

Cavaleiro da Lua: quem é Steven Grant?

11 de fevereiro de 2022
11 de fevereiro de 2022

Conheça o protagonista da nova série da Marvel


Moon Knight - Cavaleiro da Lua, a nova série do Disney+ que traz personagens inéditos do Universo Cinematográfico Marvel, já tem data de estreia: 30 de março. Com Oscar Isaac no papel de protagonista, a produção mergulha em um mistério mortal que envolve poderosas deidades do Egito, entre elas Khonshu, o “deus da Lua”. 


Qual é a história de Moon Knight?


A série acompanha Steven Grant, um empregado de uma loja de suvenires que sofre com problemas de memória: ele tem falhas em suas lembranças e flashbacks constantes de outra vida.

Steven descobre que esses são sintomas de transtorno dissociativo de personalidade, o que faz ele “dividir o próprio corpo” com seu alter ego, o mercenário Marc Spector. Enquanto enfrenta seus inimigos, Steven/Marc devem alternar e compreender suas complexas identidades.

Moon Knight

Quem são os protagonistas de Moon Knight


Moon Knight é protagonizada por Oscar Isaac, que interpretou Poe Dameron na saga Star Wars, além de Ethan Hawke e May Calamawy. A equipe de direção é composta por Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Moorhead.

Já Jeremy Slater assume como roteirista. Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, e os próprios Oscar Isaac e Slater são os produtores executivos da série. Quem mais aguarda ansiosamente por essa estreia? 

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