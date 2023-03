Cavaleiro da Lua: os três gêneros que a nova série da Marvel aborda

Já disponível no Disney+, a produção leva o espectador a um mundo misterioso e sombrio.





Chegou a hora! Cavaleiro da Lua, a nova série da Marvel Studios protagonizada pelo ganhador do Globo de Ouro Oscar Isaac, fez o público contar os dias para a estreia. Agora, você já pode curtir tudo no Disney+.





Os três gêneros que Cavaleiro da Lua aborda







A história do personagem enigmático abrange três gêneros: mistério mitológico, ação-aventura e suspense psicológico.

Com uma trama que foca na vida de Steven Grant (Isaac), a série apresenta um super-herói da Marvel que até então nunca tinha sido visto. Ele entra em um mundo sombrio e misterioso de sonhos reveladores, identidades entrelaçadas, deuses egípcios e monstros desconhecidos.

Na produção, Grant descobre que tem uma desordem dissociativa de identidade, e que compartilha seu corpo com Marc Spector (também interpretado por Isaac), um ex-mercenário e a implacável personificação de Khonshu (voz de F. Murray Abraham na série), o deus egípcio da morte e vingança.







Conheça o elenco de Cavaleiro da Lua





Cavaleiro da Lua é protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Grant Curtis, Brad Winderbaum, Oscar Isaac, Mohamed Diab e Jeremy Slater são os produtores executivos. A co-produção executiva está a cargo de Trevor Waterson e Rebecca Kirsch. Jeremy Slater é o roteirista.

Após a tão esperada estreia no dia 30 de março, o primeiro episódio da primeira temporada já está disponível no Disney+. Novos episódios às quartas. Você também pode descobrir mais conteúdos e curiosidades sobre esse personagem da Marvel Studios no site da Disney Brasil.