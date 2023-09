Cavaleiro da Lua: você conseguiu ver todos esses easter eggs incríveis?

A vontade de rever a série só vai crescer com essas dicas de ouro sobre cada episódio. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Referências a histórias em quadrinhos, Star Wars e outros universos estão escondidos em meio aos episódios de Cavaleiro da Lua. A primeira temporada da série, que está disponível no Disney+, é composta por easter eggs – aqueles detalhes de cena que conectam a produção a outros filmes e séries da franquia.

Na trama de Cavaleiro da Lua, o gentil Steven Grant (Oscar Isaac) trabalha em uma loja de presentes e sofre com constantes “apagões”, imergindo em memórias que parecem ser de uma vida que não é a sua. Aos poucos, ele descobre que “compartilha” o próprio corpo com Marc Spector, um mercenário que também é o implacável avatar de Khonshu, o deus egípcio da lua.

Abaixo, veja os easter eggs impressionantes de Cavaleiro da Lua, que fazem o espectador ficar ainda mais empolgado para ver e rever os episódios lançados:



Easter egg de Cavaleiro da Lua: QR Codes



Em praticamente todos os episódios de Cavaleiro da Lua, QR Codes surgem discretamente na tela direcionando para mais detalhes sobre a origem dos personagens nos quadrinhos. Veja onde encontrá-los:

Episódio 1 : no minuto 05:03 da série, na parede do museu, é possível fazer o download gratuito de “Werewolf by Night #32” , HQ que apresenta a estreia do Cavaleiro da Lua como personagem.

: no minuto 05:03 da série, na parede do museu, é possível fazer o download gratuito de , HQ que apresenta a estreia do como personagem. Episódio 2 : chegando no minuto 08:26, o QR Code está na na parte externa da unidade de armazenamento de Marc Spector e leva para o download de “ Werewolf by Night #33 ”, que apresenta a segunda aparição do Cavaleiro da Lua .

: chegando no minuto 08:26, o QR Code está na na parte externa da unidade de armazenamento de e leva para o download de “ ”, que apresenta a segunda aparição do . Episódio 5: aos 12 minutos, o código está em uma das portas do hospital, direcionando para a HQ “Moon Knight #1” , que é a primeira série solo do personagem.

aos 12 minutos, o código está em uma das portas do hospital, direcionando para a HQ , que é a primeira série solo do personagem. Episódio 6: na cena pós-créditos, por volta de 38 minutos, um pôster sobre saúde possui um código QR, que oferece o download de “Moon Knight Annual #1”, apresentando uma batalha contra Kang, o Conquistador.











Easter egg de Cavaleiro da Lua: os avisos



Cavaleiro da Lua também libera alguns spoilers sobre o que vem nos episódios seguintes. No capítulo de estreia há duas referências. Em um diálogo, uma estudante sugere que Steven irá para o Campo dos Juncos – o que de fato acontece mais para frente.

Em outro momento, ainda no episódio 1, o tanque de peixes prenuncia eventos da série, como uma pirâmide e o barco de Taweret, ambos que aparecem em episódios posteriores.









Easter egg de Cavaleiro da Lua: aniversários



No episódio 2, Steven encontra o passaporte de Marc Spector na unidade de armazenamento, que revela algo curioso: o aniversário de Marc está listado como 9 de março – a mesma data do ator que o interpreta, Oscar Isaac.









Easter egg de Cavaleiro da Lua: revistas da Marvel



A trama se conecta com outros momentos do universo Marvel. No episódio 2, o arquivo do caso de Marc Spector é o número 1975 – mesmo ano que o Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez em uma história em quadrinhos da Marvel.

Neste mesmo episódio, enquanto Steven e Marc brigam na rua, o número 32 está na lateral de um ônibus – referenciando a edição da revista de estreia do protagonista.

No episódio 5, surgem pôsteres de Star Wars, um de Tomb Buster (citando Doug Perlin, referenciando os criadores de Cavaleiro da Lua, Doug Moench e Don Perlin) e outro com os dizeres “Timely Atlas Studios”, que é outra referência dupla – desta vez para Timely e Atlas, dois primeiros nomes da empresa de quadrinhos que um dia se tornaria a Marvel Comics.

Por fim, no episódio 6, o hospital que Arthur sai é chamado de Hospital Psiquiátrico Sienkiewicz, mesmo sobrenome do artista de quadrinhos Bill Sienkiewicz, que desenvolveu o visual e o tom característicos de Cavaleiro da Lua durante a primeira série de quadrinhos do personagem.









Easter egg de Cavaleiro da Lua: de olho no ônibus



Ainda no episódio 2, o ônibus de dois andares também apresenta um anúncio do Conselho Global de Repatriação (GRC), o conselho apresentado em Falcão e o Soldado Invernal que é responsável por reunir as vítimas do estalo de Thanos com suas famílias.









Easter egg de Cavaleiro da Lua: o passaporte de Layla



No episódio 3, assim como o passaporte de Marc revelou que ele faz aniversário com o ator, o documento de Layla revela que ela e a atriz que a interpreta, May Calamawy, compartilham o mesmo dia de nascimento (mas não o ano): 28 de outubro.









Easter egg de Cavaleiro da Lua: o hospital



No episódio 4, Crawley, Donna, Billy, Bobbi, Layla, Harrow e até Gus, o peixinho dourado, aparecem em novos papéis no misterioso hospital em que Marc acorda após ter sido baleado.









Easter egg de Cavaleiro da Lua: Star Wars



No quarto de Marc, a decoração entrega seus gostos na infância: é possível notar, no episódio 5, um pôster de Star Wars: Uma Nova Esperança ao lado da porta.









Onde assistir a Cavaleiro da Lua



Todos os episódios de Cavaleiro da Lua podem ser vistos, na íntegra, no Disney+.