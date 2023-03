CCXP 2022: Tenoch Huerta é confirmado pela Disney

Ator de Pantera Negra: Wakanda para Sempre dará autógrafos aos fãs. Stand da Disney no evento terá mais de mil metros quadrados.



Atenção, povos de Talokan e Wakanda! A Disney confirmou a presença de Tenoch Huerta, o Namor de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, na Comic-Con Experience (a CCXP). O evento de cultura geek ocorre entre os dias 1º e 4 de dezembro, em São Paulo, e contará com conteúdos exclusivos da Marvel Studios, Pixar, 20th Century Studios e Lucasfilm.

O ator mexicano Tenoch Huerta marcará presença nos dias 1º e 2 de dezembro. No primeiro dia, ele participará da sessão de Fotos & Autógrafos do festival junto aos fãs. Já no dia 2, o astro estará em um painel respondendo perguntas.





Disney terá estande especial na CCXP

Pelo sétimo ano consecutivo, a Disney estará na CCXP com um estande de 1.080 m². Serão dois quarteirões dedicados às produções da Disney, Pixar, Marvel e Lucasfilm, além dos destaques de Disney+, ESPN e Star+. A CCXP também marca o início da celebração de 100 anos da Disney, que serão completados em 2023.











Marvel Store estreia na CCXP

O espaço da Disney contará ainda com uma Marvel Store, loja que oferece uma experiência diferenciada e imersiva com mais de 300 produtos exclusivos, colecionáveis e importados especialmente para o evento. Os preços partem de R$19,99.

A ação faz parte do anúncio de abertura da primeira loja Marvel da América Latina, que tem previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2023, no Shopping Dom Pedro, maior shopping da América Latina localizado na cidade de Campinas, em São Paulo.

É a primeira vez que os visitantes do evento contarão com uma loja exclusiva de acesso aos produtos oficiais da Marvel. Iron Studios, Hasbro e Havaianas – que terá uma linha de produtos autoral da Marvel Store com detalhes em ouro e certificado de autenticidade - são algumas das marcas disponíveis.

Outra novidade do espaço é o teste e pré-venda da coleção limitada de óculos escuros da EVOKE, inspirados nos heróis Pantera Negra, Homem de Ferro e Capitã Marvel. As peças contam com uma tecnologia de som via bluetooth, na qual as pessoas podem ouvir música enquanto usam os óculos.











Atrações da Disney na CCXP

No primeiro dia da CCXP, a Disney já confirmou as presenças de Kevin Feige, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors, Zoe Saldaña e Jon Landau. O dia de abertura começará com as novidades da Pixar, seguirá com Lucasfilm e terminará com notícias da 20th Century Studios e da Marvel Studios.







CCXP 2022

Data: 01 a 04 de dezembro de 2022

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Horários: Quinta-feira (01), das 12h às 21h / Sexta-feira, (02), das 12h às 21h Sábado (03), das 11h às 21h / Domingo (04), das 11h às 20h

Ingressos e mais informações: https://www.ccxp.com.br/ingressos